Video/ Modena Sudtirol (1-0) gol e highlights: Zaro decide la sfida! (Serie B, 27 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA SUDTIROL: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Braglia il Modena sconfigge il Sudtirol per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli uomini del tecnico Bisoli partono bene mettendo i brividi alla retroguardia avversaria di mister Valente già al 3′ con una conclusione imprecisa tentata da Palumbo. I biancorossi cercano quindi di rispondere dimostrando di non temere i rivali di giornata impegnando il portiere Gagno con gli spunti provati da Casiraghi sia al 13′ che alla mezz’ora.

Diretta/ Modena Sudtirol (risultato finale 1-0): vantaggio di Zaro! (Serie B, 27 aprile 2024)

Sul fronte opposto, i gialloblu cercano invece di combinare qualcosa con Gliozzi che non centra in ogni caso il bersaglio, oltre a commettere fallo in attacco secondo il direttore di gara, al 37′. Nel secondo tempo Gagno deve fare nuovamente i conti con le sortite offensive della squadra di Bolzano quando viene chiamato in causa al 49′ con un tiro-cross di Molina. Nel finale la partita si sblocca al 68′ per merito della rete siglata da Zaro con un preciso colpo di testa così da capitalizzare l’assist offertogli da Battistella sulla battuta del calcio d’angolo.

Diretta/ Sudtirol Cittadella (risultato finale 0-0): termina a reti bianche (Serie B, 20 aprile 2024)

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Minelli della sezione di Varese ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Palumbo al 55′ da un lato, Davi al 22′, Odogwu al 72′, Rover all’80’, Arrigoni all’86’ e Ciervo al 90’+2′ dall’altro. Questo successo ottenuto nel trentacinquesimo turno del campionato cadetto regala tre punti importanti al Modena che sale dunque a quota 43 aggaciando propro i diretti rivali di giornata del Sudtirol, rimasti infatti bloccati a 43 punti nella classifica della Serie B 2023/2024.

DIRETTA/ Ascoli Modena (risultato finale 0-0): è pari, pesa l'errore di Nestorovski (Serie B, 20 aprile 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA SUDTIROL













© RIPRODUZIONE RISERVATA