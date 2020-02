Video/ Modena Sudtirol (1-0): highlights e gol. Agli emiliani basta Spagnoli

Il Modena va a vincere per 1-0 l’anticipo della 27^ giornata di Serie C contro il Sudtirol. Come si vede nel video di Modena sudtirol, primo tempo avaro di emozioni allo stadio Braglia, con il Modena che rischia su un colpo di testa di Fischnaller che finisce di poco alto e poi è costretto a sostituire l’infortunato Pezzella con Laurenti al 20′. Ma al 26′ sono proprio i padroni di casa a passare, preciso piattone di Spagnoli che sblocca il risultato sfruttando un assist di Davì. Nel quarto d’ora finale del primo tempo vengono ammoniti Fischnaller e Tait tra le fila degli ospiti, la prima frazione si chiude con una buona chance per il pari del Sudtirol, ma Rover calcia alto dall’interno dell’area di rigore, dopo aver bruciato gli avversari sul tempo su un cross di Tait.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ancora Tait pericoloso al 4′, poi Gigli troverebber il gol del pari all’8′ ma l’azione viene annullata per fuorigioco. Gli altoatesini provano a mischiare un po’ le carte, Mazzocchi prende il posto di Fischnaller ma il Modena punta a conservare il vantaggio tenendo bassi i ritmi di gara con il tecnico Mignani che si copre ulteriormente richiamando in panchina Ferrario ed inserendo un centrocampista, Boscolo Papo. Al 35′ del secondo tempo gli emiliani avrebbero la palla del raddoppio per chiudere anticipatamente il match, ma c’è una gran parata di Taliento su Tulissi, poi Fabbri salva sulla linea e nega la doppietta a Spagnoli che si era avventato sulla ribattuta. Finale con ultimo brivido per la porta di Gagno con una conclusione di Ierardi che finisce sull’esterno della rete, ma il Modena resiste nel recupero e si prende tre punti pesanti per la classifica, col Sudtirol che manca ancora il salto di qualità.

