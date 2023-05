VIDEO/ Modena Sudtirol (2-1) gol e highlights. Gli altoatesini giù in classifica

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MODENA SUDTIROL: CADUTA PESANTE PER GLI OSPITI!

Il Sudtirol cede all’ultima curva a Modena e passa dal quarto al sesto posto nella griglia dei play off. Parte aggressivo il Modena e all’8′ c’è un cartellino giallo per Oukhadda per un fallo su De Col. Al 10′ passano comunque gli emiliani con Falcinelli che innesca Bonfanti, autore del gol del vantaggio. Al 16′ ancora pericoloso il Modena con una punizione di Duca, col Sudtirol che ha inizio la sfida in maniera piuttosto passiva. Il Modena ne approfitta e al 23′ raddoppia: fuga di Duca che va alla conclusione, sulla respinta di Poluzzi si avventa Magnino che firma il 2-0. Dopo l’uno-due subito il Sudtirol prova a riorganizzarsi ma, a parte un’incursione di Tait, la squadra di Bisoli non riesce a creare granché dalle parti di Seculin. Viene ammonito Carretta, quindi è di nuovo il Modena ad andare vicino al gol al 38′ con con una girata al volo di Magnino che sfiora la doppietta personale, calciando di poco a lato. Viene ammonito anche Masiello per un fallo su Bonfanti, quindi al 43′ primo vero squillo del Sudtirol con un colpo di testa di Odogwu che chiama Seculin alla parata in due tempi.

Il Sudtirol opera un triplo cambio all’intervallo: Lunetta, Rover e Larrivey prendono il posto di Carretta, Casiraghi e Mazzocchi. Al 6′ finisce di poco alto un tentativo in girata di Odogwu, al 9′ però gli altoatesini riescono ad accorciare le distanze con Tait che batte Seculin sfruttando un assist di Rover. Pergreffi e Bonfanti nel Modena lasciano il posto al 12′ a Silvestri e Diaw, quindi viene ammonito Seculin per perdita di tempo. Il portiere modenese al 21′ si oppone a un colpo di testa di Lunetta, subito dopo Odogwu non ha fortuna. Nei minuti finali il Sudtirol tenta il tutto per tutto per mantenere un quarto posto che sta invece sfuggendo di mano. Rischiano grosso gli altoatesini con Diaw che non trova il gol su un pressing che mette in difficoltà Poluzzi, quindi l’ultimo colpo di testa di Odogwu non ha fortuna. Triplice fischio finale con il Sudtirol che scende dunque dal quarto al sesto posto in chiave play off, dove affronterà la Reggina risalita alla fine con un gol in extremis al settimo posto, caso-penalizzazioni permettendo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL MODENA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Attilio Tesser enfatizza l’importanza della salvezza del Modena nella stagione del ritorno in Serie A: “Sono molto felice, speravo di riuscire a dare la soddisfazione ai tifosi che mancava da un po’ in casa. Senza il peso di dover fare il risultato abbiamo fatto un buon primo tempo e una ripresa più di sofferenza, ma dovevamo portare a casa il risultato e lo abbiamo fatto con merito. Mi ha fatto piacere l’affetto dei tifosi. Un riconoscimento di due anni importanti fatti qui. Il decimo posto e la salvezza tranquilla sono stati obiettivi importanti che ci siamo meritati. E’ un risultato importante che consente alla proprietà di programmare il futuro, dopo un campionato in una A2 che non era semplice. Nel secondo tempo stasera si è visto il carattere e il temperamento di chi voleva portare a casa il risultato. Ho visto alcuni ragazzi commossi e sono contento, oltre che orgoglioso perché il senso di comunità lo sento addosso e ringrazio i tifosi.”

Pier Paolo Bisoli sottolinea come il Sudtirol possa essere ancora protagonista nei play off: “Il fioretto per la salvezza va fatto, i ragazzi sono stati davvero eccezionali, anche se per stasera dispiace perché abbiamo buttato via 20′, ma abbiamo fatto un campionato super e la dimostrazione è il secondo tempo. La spiegazione al buio del primo tempo, comunque, me la sono data, si è infortunato Davì nel riscaldamento e vederlo piangere nello spogliatoio ha scosso tutti i ragazzi, che sono sensibili. Ora abbiamo due risultati su tre, e faremo di tutto per giocarci la semifinale. È solo un peccato non aver messo la ciliegina sulla torta“.

