Video/ Molde Granada (2-1): highlights e gol. Basta Soldado, spagnoli ai quarti

All’Aker Stadion il Molde supera il Granada per 2 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da mister Diego Lopez a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni mancando una buona opportunità per passare in vantaggio tramite la giocata di Kenedy al 4′, senza però inquadrare lo specchio della porta avversaria. I padroni di casa guidati dal tecnico Moe rispondono al 5′ sparando alto sopra la traversa con una conclusione di Ulland-Anderse. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancazzurri si fanno vedere in zona offensiva al 14′ dalla distanza con un tiro respinto di Eikrem. GLi spagnoli suonano la carica costringendo Linde a parata la conclusione di Montoro del 17′ e Kenedy manda invece alto al 26′. I norvegesi passano in vantaggio verso il 29′ grazie all‘autorete firmata da Vallejo, colpevole di aver deviato malamente il pallone alle spalle del suo portiere sul cross di Andersen. Nel finale Rui Silva para il tentativo di Hestadi al 32′ e l’ex romanista Gonalons non inquadra la porta al 42′.

Nel secondo tempo il Granada pare voler cercare subito di ristabilire l’equilibrio iniziale quando Puertas spinge Risa a sfiorare l’autogol, evitato da Linde al 48′. I padroni di casa vanno a caccia del raddoppio con il colpo di testa largo sul fondo di Sigurdarson al 53′ mentre dall’altro lato Montoro calcia in curva al 55′. Il suo compagno Duarte regala palla a Linde al 57′ ed i norvegesi ci credono di nuovo con i tentativi di Aurnses al 58′ e di Andersen al 61′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi pareggiano almeno momentaneamente al 72′ per merito del gol siglato da Soldado, protagonista con un colpo di testa vincente su assist di Herrera, ma i biancazzurri chiudono definitivamente i conti al 90′ grazie al calcio di rigore trasformato da Hestad e concesso per fallo di Eteki ai danni di Knudtzon. Inutile la traversa colta nel recupero da Kenedy al 90’+3′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro serbo S. Jovanovic ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Risa da un lato e Victor Diaz dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche non è comunque sufficiente al Molde per accedere al turno successivo ed è quindi il Granada a qualificarsi ai quarti di finale dell’Europa League in virtù anche dello 0 a 2 maturato nella gara d’andata.

IL TABELLINO

Molde-Granada 2 a 1 (p.t. 1-0) AND.: 0-2

Reti: 29′ AUTO Vallejo(G); 72′ Soldado(G); 90′ RIG. Hestad(M). Assist: 29′ Andersen(M); 72′ Herrera(G).

MOLDE (4-3-3) – Linde; Pedersen, Bjombak, Gregersen(46′ Sinyan), Risa(78′ Haugen); Breivik(82′ Hussain), Aursnes, Wolff Eikrem; E. Hestard, Sigurdarsson(63′ Fofana), Ulland-Andersen(78′ Knudtzon). Allenatore: Erling Moe.

GRANADA (4-2-3-1) – Rui Silva; Vallejo(83′ Perez), Domingos Duarte, German, Victor Diaz; Montoro(83′ Machis), Gonalons(76′ Brice); Puertas, Y. Herrera, Kenedy; J. Molina(64′ Soldado). Allenatore: Diego Martinez.

Arbitro: S. Jovanovic (Serbia).

Ammoniti: 7′ Victor Diaz(G); 62′ Risa(M).

