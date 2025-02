VIDEO MONACO BENFICA (0-1): PAVLIDIS STENDE I MONEGASCHI

Partita combattuta ed equilibrata quella del video Monaco Benfica che ha visto gli ospiti portare a casa la vittoria in questa importante partita fuori casa. I portoghesi hanno imposto la loro miglior posizione in classifica con una partita intelligente e di qualità che li ha visti colpire nei momenti più delicati di questo match. Il primo tempo non ha dato spazio a grandi occasioni con il Monaco che ha tenuto in mano il pallino del gioco senza mai riuscire davvero a colpire.

Nonostante ciò, la prima occasione della partita capita sul mancino di Carreras che calcia dalla sinistra e sfiora il secondo palo per pochi centimetri. All’8′, a rispondere è il Monaco che ci prova con una bella giocata di Golovin che innesca il mancino di Akliouche. Il francese calcia forte sul secondo palo ma trova pronta la respinta di Trubin che manda in calcio d’angolo. Prima della fine del primo tempo, Carreras ha un’altra grande occasione con Pavlidis che riesce ad aprire l’area di rigore con un grande dribbling prima di servire lo spagnolo che pensa troppo al tiro e calcia male.

Più divertente il secondo tempo del video Monaco Benfica con i portoghesi che riescono a sbloccare il risultato dopo poco più di tre minuti di gioco. Il protagonista è Pavlidis che scappa in profondità e vince il duello fisico contro Salisu prima di presentarsi davanti a Majecki e superarlo con un morbido pallonetto con l’esterno. Il vantaggio dei lusitani innervosisce il Monaco che si trova in dieci uomini poco dopo con Mariani che estrae il secondo giallo verso Al Musrati colpevole di aver chiesto un’ammonizione per Carreras.

Al 62′ è ancora il Benfica ad avere la grande occasione per lo 0 a 2 ma Pavlidis calcia addosso a Majecki vanificando un ottimo cross dalla sinistra di Schjelderup. Da qui in poi è pura gestione del match da parte dei portoghesi che cercano lo 0 a 2 senza mai riuscirsi e vedono Mariani estrarre un giallo anche per Zakaria che era diffidato e non ci sarà al ritorno dove Hütter si troverà senza il suo centrocampo titolare.

VIDEO MONACO BENFICA, GOL E HIGHLIGHTS: