Video/ Monchengladbach Real Madrid (2-2): highlights e gol. Puledri raggiunti al 93′

Fa davvero uno strano effetto vedere il Real Madrid all’ultimo posto in un girone di Champions League. Eppure è quello che sta accadendo nel gruppo B che comprende anche l’Inter: dopo il clamoroso KO interno nella gara d’apertura contro lo Shakhtar Donetsk, le Merengues strappano un pari in casa del Borussia Monchengladbach solamente al 93’ grazie a Casemiro che a tempo praticamente scaduto sigla il 2-2 che salva probabilmente la panchina di Zidane. Quanti rimpianti per gli uomini di Rose che si erano portati avanti di due gol grazie alla doppietta di Thuram e avevano pure sfiorato il tris con Plea e Stindl. Per 86 minuti i tedeschi rasentano la perfezione per poi crollare proprio in dirittura d’arrivo, consentendo a Benzema di accorciare le distanze e ridare un po’ di entusiasmo ai suoi compagni che probabilmente avevano pure smesso di crederci dopo il palo colpito da Asensio. In ogni caso la classifica dopo le prime due giornate è davvero cortissima e tutte le squadre sono ancora pienamente in corsa per gli ottavi, per il Real Madrid sarà fondamentale totalizzare almeno 4 punti nel doppio confronto con i nerazzurri per non rimanere tagliato fuori dalla corsa per la qualificazione. Di certo sono lontani i tempi in cui per i Blancos la fase a gironi era poco più di una formalità e soprattutto un’occasione per fare turn-over.

VIDEO MONCHENGLADBACH REAL MADRID 2-2, IL TABELLINO

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-REAL MADRID 2-2 (1-0)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; J. Hofmann, Kramer, Neuhaus; Stindl (79’ Wolf); Plea (79’ Embolo), Thuram (71’ Herrmann). All. Marco Rose.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos (71’ Modric), Casemiro, Valverde; Asensio (84’ Rodrygo), Benzema, Vinicius Junior (70’ E. Hazard). All. Zinedine Zidane.

ARBITRO: Orel Grinfeld (ISR).

AMMONITI: 56’ Stindl (BM), 79’ Bensebaini (BM), 85’ Neuhaus (BM), 89’ Casemiro (RM).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 33’ e 58’ Thuram (BM), 87’ Benzema (RM), 90’+3’ Casemiro (RM).

