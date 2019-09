Video/ Monchengladbach Wolfsberg (0-4): highlights e gol. Che tonfo per il Borussia!

Clamoroso tonfo in casa nella prima giornata della fase a giorni di Europa league! Come vediamo nel video di Monchengladbach Wolfsberg, la formazione giallonera subisce una dolorosa sconfitta col risultato di 4-0 per mano della “piccola” del girone J, ovvero la squadra austriaca di Mister Struber, che si è mostrata invece decisamente spregiudicata, pure in un campo complicato come quello di Marco Rose. Il Wolfsberg si porta a casa quindi un successo pesantissimo ma davvero meritato, anche perché costruito fin dai primi minuti dopo il fischio d’inizio. E’ infatti già al 13’ minuto di gioco che arriva la prima marcatura degli austriaci a firma di Weissman: il raddoppio non tarda ad arrivare con Leitgeb, al 31’ e l’intervallo vedrà il tabellone del risultato fermo sul 3-0, grazie al tris firmato al 41’ da Ritzmaier. Nella ripresa il Borussia Monchengladbach non riesce a riprendersi dallo schiaffone ricevuto nella prima frazione di gioco: il Wolfsberg si limita a fare scorrere il cronometro, riuscendo anche a mettere in cassaforte uno storico poker, con la rete di Leitgeb al 68’ minuto di gioco.

IL TABELLINO

MONCHENGLADBACH WOLFSBERG 0-4 (0-3 pt)

Reti: 13′ Weissman, 31′ Leitgeb, 41′ Ritzmaier, 68′ Leitgeb

Borussia Monchengladbach (4-4-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus, Kramer, Benes; Thuram, Plea. All: Rose.

Wolfsberg (4-3-1-2): Kofler; Novakm Solbauer, Rnic, Schmitz; Leitgeb, Schmid, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo. All: Struber

Ammoniti: 26′ Ritzmaier (W), 36′ Rnic (W), 43′ Benes (M), 49′ Plea (M), 51′ Schmitz (W), 64′ Zakaria (M), 67′ Schmid (W), 77′ Kramer (M)

Arbitro: T. Bognar Stadio: Borussia Park

CLICCA QUI PER IL VIDEO MONCHENGLADBACH WOLFSBERG, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA