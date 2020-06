Video/ Monchengladbach Wolfsburg (3-0): highlights e gol. Match mai in discussione

Successo davvero pesante quello ottenuto ieri sera dal Borussia, nella 32^ giornata di Bundesliga, che è valso per gli uomini di Rose il momentaneo quarto posto nella graduatoria del campionato, l’ultima piazza utile per strappare un pass per la prossima edizione della Champions League. Esaminando il video di Monchengladbach e Wolfsburg, vediamo poi subito che ieri in campo i ragazzi di Rose sono stati fin da subito molto convincenti e soprattutto cinici: poche occasioni da gol preziose, appena tre, ma sfruttate al massimo, tanto che al termine del primo tempo già sul tabellone del risultato capeggiava il 2-0 in favore dei padroni di casa. Sono infatti arrivati entro i primi 45 minuti di gioco i primi due gol, entrambi a firma di Hofmann che sfruttando gli assist di Embolo e Ginter, rispettivamente al 11’ e al 30’ di gioco è riuscito a ferire lo specchio di Casteels con grande precisione. Nella ripresa pure non c’è stata partita: il Monchengladbach, come occorso nella prima frazione ha continuato a dominare campo e pallone, non lasciando agli avversari biancoverdi alcun spiraglio utile. Non si è poi dovuto neppure attendere molto perché la partita di fatto si chiudesse con il tris per 3-0: al 65’ è toccato a Stindl forare lo specchio avversario, mandando il pallone nell’angolino basso di destra, imprendibile. Nel finale del match poi gli animi si sono scaldati e non sono stati pochi i cartellini gialli: ma oltre a questo ben poco altro vi è de segnalare e al triplice fischio finale è stata grande festa per il Monchengladbach al Borussia Park.

IL TABELLINO

BORUSSIA MONCHENGLADBACH – WOLFSBURG 3-0 (2-O PT)

RETI: 10′ Hofmann, 30′ Hofmann, 65′ Stindl

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus (90′ Bennets); Traore (72′ Herrmann), Stindl (90′ Doucoure), Hofmann; Embolo (81′ Benes). All.Rose

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Pongracic (72′ Knoche), Brooks, Gerhardt (70′ Ginczek); Arnold (60′ Brekalo), Schlager; Steffen, Klaus (70′ Guilavogui), Victor (70′ Marmoush); Weghorst. All.Glasner

AMMONITI: Pongracic (W), Weghorst (W), Elvedi (B), Mbabu (W), Guilavogui (W)

