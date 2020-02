Video/ Monopoli Bari (2-2): highlights e gol, pareggio spettacolare (Serie C)

Monopoli Bari è spettacolo sia sugli spalti che sul rettangolo verde. Il video della partita ci regala un due a due emozionante, con i galletti avanti dopo soli sette minuti grazie ad Antenucci. Bravo il giocatore barese ad infilare in porta con un rasoterra letale (0-1). La reazione del Monopoli si concretizza nell’arco di dieci minuti, con Fella che sorprende dalla distanza Frattali grazie ad una frustata velenosa 81-1). I ritmi sono spumeggianti, il Bari cala un po’ ma il match resta equilibrato. Attorno alla mezzora chance per gli uomini di Vivarini con Antenucci che chiama in causa Menegatti. La risposta è un tiro di Donnarumma dalla distanza, con Frattali attento ed efficace in due tempi. Il primo tempo si chiude a ritmo tambureggiante, ma con il tabellino in equilibrio (1-1). La ripresa si conferma vivace, ma anche più nervosa e tesa. Il Monopoli sorpassa con l’italo brasiliano Jefferson, il quale centra l’incrocio dei pali con una grande esecuzione (2-1). Il Bari reagisce immediatamente e con Sabbione riacciuffa il pari. I galletti perdono Perrotta per espulsione, quindi anche un po’ di convinzione e brillantezza. Il Monopoli non ne approfitta, i baresi invece finiscono per accontentarsi. Finisce 2-2 al termine di novanta minuti intensissimi.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Mercadante, Giorno, Piccinni; Donnarumma, Carriero (77′ Tsonev), Rota, De Franco (c), Tazzer, (61′ Pecorini); Fella, Jefferson (86′ Cuppone). All. Scienza

A disposizione: Antonino, Oliana, Arena, Antonacci, Tuttisanti, Nina, Hadziosmanovic, Mariano, Nanni.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Corsinelli Maita (92′ Terrani), Schiavone (66′ Bianco), Scavone (66′ Folorunsho); Laribi (71′ D’Ursi); Antenucci, Simeri (71′ Di Cesare). All. Vivarini

A disposizione: Liso, Marfella, Berra, Pinto, Terrani,Costantino.

Arbitro: Mario Vigile di Cosenza

Ammonizioni: 8′ Simeri, 27′ Laribi, 31′ Tazzer, 69′ Bianco, 82′ Tsonev

Espulsioni: 67′ Perrotta

Marcatori: 6′ Antenucci (B), 16′ Fella (M), 53′ Jefferson (M), 59′ Sabbione (B)

Minuti di recupero: 1-4

