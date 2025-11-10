Video Monopoli Casertana (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata del girone C della Serie C 2025/2026.
VIDEO MONOPOLI CASERTANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Vito Simone Veneziani la Casertana riprende in trasferta il Monopoli chiudendo la loro sfida con un pari per 1 a 1. Nel primo tempo i pugliesi partono alla grande visto che spezzano l’equilibrio iniziale immediatamente al 6′ con un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano e trasformato senza difficoltà da Longo.
Ci pensa quindi il portiere Piana al 10′ ad evitare l’immediato pareggio dei campani disinnescando in calcio d’angolo un tentativo firmato da Vano ed i l Gabbiano non concretizza al 40′ un’occasione con Fall, liberato da Scipioni. Nel secondo tempo il neo entrato Casarotto suona la carica al 51′ per i Falchetti che chiamano in causa Piana ancora una volta.
I pugliesi vengono fermati in corner al 64′ col nuovo spunto di Fall ed i rossoblu ripristinano invece la parità al 68′ sempre grazie a Casarotto, autore di una rete da opportunista raccogliendo la soluzione di Liotti respinta dall’estremo difensore avversario.
Nel finale la compagine allenata da mister Alberto Colombo sfiora il nuovo vantaggio all’85’ con l’impreciso Miceli. Il pareggio maturato nella tredicesima giornata del campionato di Serie C 2025/2026 premia entrambe le compagini a partire dal Monopoli che avanza così a quota ventidue in graduatoria. La Casertana raggiunge a sua volta i diciannove punti nella classifica del girone C.