VIDEO/ Monopoli Catania (risultato 0-0) highlights. Poche emozioni al Veneziani (Serie C, 21 settembre 2023)

Poche emozioni e nessun gol tra Monopoli e Catania. All’8′ il Catania rischia seriamente quando Bouah devia di testa il pallone sulla propria traversa, segnando quasi un’autorete, su un calcio d’angolo per il Monopoli. Borello viene ammonito, e al 24′ i Gabbiani hanno un’altra occasione con un diagonale di Starita che costringe Livieri a deviare in angolo. D’Agostino per il Monopoli cerca due volte la rete, cercando di forzare il ritmo per cercare il vantaggio. In precedenza, Rocca era stato ammonito per una trattenuta su Starita. Tuttavia, è il Catania ad avere un’ottima opportunità per sbloccare il risultato prima dell’intervallo, con una rasoiata di Di Carmine che però trova una pronta risposta di Perina, che mette la palla in angolo. Prima della fine del primo tempo, Chiricò prova una punizione ma la mira è errata, e il primo tempo termina 0-0 al “Veneziani”.

All’inizio del secondo tempo, De Risio ha problemi fisici e al 7′ deve abbandonare il campo, sostituito da Hamlili. Il Monopoli continua a dominare territorialmente, collezionando quattro calci d’angolo nei primi quindici minuti della ripresa, ma senza creare opportunità da gol significative. Hamlili viene ammonito per proteste, e vengono effettuati ulteriori cambi, con Vassallo che lascia il posto a Iaccarino nel Monopoli, mentre il Catania inserisce in campo Castellini e Quaini al posto di Bouah e Ladinetti. Anche il finale di partita al “Veneziani” risulta privo di emozioni, con il Monopoli che cerca di imporre il proprio gioco ma trovando poco spazio. Al contrario, i Gabbiani sono costretti a finire la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione di Cargnelutti, che riceve il secondo cartellino giallo per un fallo su Zammarini al 93º minuto. Con questo risultato, il Catania raggiunge i 4 punti dopo 3 partite giocate, mentre il Monopoli resta a 2 punti e attende ancora la sua prima vittoria in questo campionato.

IL TABELLINO DI MONOPOLI CATANIA 0-0

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Fazio, Cargnelutti, Ferrini, De Santis (dal 78′ Peschetola); De Risio (dal 52′ Hamlili), Vassallo (dal 63′ Iaccarino); Borello, Starita, D’Agostino (dal 78′ Di Benedetto); Spalluto. In panchina: Alloj, Bosit, Sorgente, Di Benedetto, Angileri, Fornasier, Santaniello, Cristallo, Piarulli, Simone, Hamlili, Mazzotta, Peschetola, Iaccarino. All.: Tomei

CATANIA (4-3-3): Livieri, Bouah (dal 63′ Castellini), Curado, Silvestri, Mazzotta, Zammarini, Ladinetti (dal 63′ Quaini), Rocca (dall’86’ Deli), Chiricò, Di Carmine (dal 78′ Sarao), Marsura (dal 78′ Bocic). In panchina: Bethers, Torrisi, Castellini, Quaini, Maffei, Deli, De Luca, Sarao, Bocic. All.: Tabbiani .

ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

ASSISTENTI: Marco Sicurello di Seregno e Michele Rispoli di Locri

