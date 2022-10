Video/ Monopoli Catanzaro (0-1) gol e highlights: Vandeputte di nuovo decisivo!

Terrà banco a lungo il duello tutto calabrese tra Catanzaro e Crotone per la promozione diretta in Serie B. Sabato scorso i pitagorici sono incappati in una giornata storta perdendo a Foggia mentre la squadra di Vivarini ha battuto in rimonta la Viterbese rimanendo quindi da sola in testa alla classifica. Nel turno infrasettimanale la situazione è rimasta invariata con i ragazzi di Lerda che tra le mura amiche dello Scida hanno piegato la Virtus Francavilla per 3-0 sbrigando la pratica nella ripresa, mentre la capolista ha fatto la voce grossa anche su uno dei campi più ostici della categoria, quello del Veneziani. Il Monopoli è un osso duro e lo ha dimostrato anche oggi, ma nemmeno i gabbiani biancoverdi sono riusciti a rallentare la corsa sfrenata dei giallorossi che si impongono per 1 a 0 e volano a 25 punti. Otto vittorie e un solo pareggio nelle prime nove giornate di campionato, nessuno meglio di loro e non soltanto nel girone C di Serie C. Volendo rompere per forza le scatole, si potrebbe obiettare che questa volta gli attaccanti di Vivarini hanno fatto più fatica del solito a segnare, ma si tratta davvero di una sottigliezza, soprattutto quando il risultato è dalla tua parte.

Nel primo tempo emerge la superiorità del Catanzaro che si rende pericoloso con il colpo di testa di Cianci, il tentativo di Curcio che spara altissimo a pochi passi dalla porta e con il sombrero di Ghion che fa fuori un paio di avversari prima di scuotere l’esterno della rete. Un’unica fiammata da parte del Monopoli, su calcio piazzato, quando Pinto prolunga per Bizzotto che schiaccia di testa senza inquadrare il bersaglio. A ridosso dell’intervallo Vandeputte pesca il jolly da fuori area, non benissimo Nocchi che si tuffa in ritardo e viene scavalcato dalla traiettoria del pallone che si insacca alle sue spalle, quinto gol in campionato per il forte centrocampista belga che si conferma un autentico valore aggiunto per questa categoria. Nella ripresa, dopo aver sfiorato il raddoppio, gli ospiti calano e i padroni di casa tornano a crederci, nel recupero Fella sfiora il pareggio, provvidenziale il salvataggio miracoloso sulla linea di Martinelli che fa le veci di Fulignati. Con un pizzico di fortuna la capolista rimane a +3 sul Crotone e soprattutto a +5 sul Pescara che non è andato oltre l’1-1 contro il Giugliano. Solamente pochi giorni per festeggiare, sabato si torna in campo per affrontare un altro cliente scomodo, la Juve Stabia; i gabbiani biancoverdi faranno visita al Monterosi.

VIDEO MONOPOLI CATANZARO 0-1, IL TABELLINO

MONOPOLI-CATANZARO 0-1 (0-1)

MONOPOLI (3-5-2): Nocchi; Bizzotto, De Santis, Fornasier; Viteritti, Hamlili, De Risio (81’ Piccinni), Bussaglia (81’ Rolando), Pinto; Montini (58’ Fella), Simeri (67’ Starita). All. Giuseppe Laterza.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Sounas (79’ Welbeck), Ghion (79’ Pontisso), Verna, Tentardini (67’ Katseris); Curcio (67’ Biasci), Cianci (61’ Iemmello). All. Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Mattia Pascarella (Sez. di Nocera Inferiore).

AMMONITI: 15’ De Santis (M), 31’ Curcio (C), 72’ Bizzotto (M).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 41’ Vandeputte (C).











