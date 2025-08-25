Video Monopoli Cosenza che racconta la prima giornata del campionato di Serie C girone C. Cronaca, tabellino e migliori azioni.
VIDEO MONOPOLI COSENZA: PIOGGIA DI GOL!
Video Monopoli Cosenza che evidenzia un primo tempo ricco di emozioni e spettacolo, terminato con il risultato di 1-1. Nella formazione calabrese, il giocatore più attivo è sicuramente l’ex Cesena Garritano. L’esterno del Cosenza va più volte vicino alla rete, soltanto la sfortuna gli nega la gioia. La partita si sblocca con una perla assoluta da parte di Florenzi.
Il centrocampista classe 2002 si incunea all’interno dell’area difesa dalle maglie avversarie, per poi lasciare andare un tiro che termina in rete. Cosenza vicinissima raddoppio con Garritano, ma niente da fare. Proprio nel miglior momento del Cosenza, ecco quel pareggio dei pugliesi. Imputato manda le due squadre all’intervallo sul risultato di 1-1.
Attacca il Monopoli che non riesce segnare fino al minuto 57. Tirelli non sbaglia sul passaggio decisivo di Scipioni, ben servito da Falzerano. Pareggio Cosenza al minuto 75 con la rete di Mazzocchi su un’azione insistita da parte dei calabresi. Palla che sbuca tra i piedi di Mazzocchi che realizza la rete del 2-2 finale che regala un punto l’uno alle due formazioni.