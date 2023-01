Video/ Monopoli Crotone (1-2) gol ed highlights: Vitale e Chiricò alla ripresa

VIDEO MONOPOLI CROTONE 1-2

Finisce 1 a 2 la sfida tra Monopoli e Crotone valida per la 21esima giornata di Serie C girone C. Iniziano meglio i padroni di casa ma al 12′, sugli sviluppi di una punizione di Chiricò, Cuomo stacca di testa mettendo in rete, appoggiandosi però sulle spalle di Bizzotto: l’arbitro ferma tutto e annulla la rete. Risponde subito bene la squadra di casa con Manzari mentre al 24′ bene ancora il Crotone con un’azione in velocità con Petriccione che serve Gomez ma la palla finisce alta di poco. Al 35′ Chiricò prova a entrare in area ma Bizzotto chiude bene. Al 39′ ancora i padroni di casa a farsi vedere in avanti con Manzari che prova a servire in profondità Rolando ma Golemic allontana. Lo stesso Manzari un minuto dopo sfrutta un errore di Crialese e tenta il tiro ma non trova lo specchio. Il Crotone risponde con una buona giocata di Chiricò che supera due avversari e prova a mettere in area: Drudi però lo ferma ancora una volta. Al 43′ è ancora Chiricò a farsi vedere avanti ma Vettorel allontana la palla.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Idea Jordi Alba, concorrenza per Iroegbunam

MONOPOLI CROTONE: SUCCEDE TUTTO NEL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo del match tra Monopoli e Crotone, gli ospiti passano subito in vantaggio. Al 47′ è Chiricò a servire a Vitale un ottimo pallone che l’attaccante calabrese mette in rete con un colpo di testa preciso. Dopo appena 5 minuti arriva anche il raddoppio! Lancio perfetto di Petriccione per Chiricò, che rientra sul sinistro e beffa Vettorel. Al 78′ arriva un calcio di rigore: Manzari viene atterrato da Kargbo e l’arbitro indica subito il dischetto. Sul pallone va Starita che non sbaglia e mette in rete il pallone del 2 a 1. Dopo il gol che accorcia le distanze, però, il Monopoli non riesce a rendersi nuovamente pericoloso e la sfida finisce così.

DIRETTA SLALOM ADELBODEN/ Video streaming Rai: prima manche al via!

MONOPOLI CROTONE 1-2: IL TABELLINO

MONOPOLI CROTONE 1-2

MONOPOLI: Vettorel; De Santis (15’st Pinto), Drudi, Bizzotto; Viteritti, Vassallo, Hamlili (41’st Piccinni), Giannotti (24’st Fella); Rolando (41’st Corti); Starita, Manzari. A disp.: Avogadri, Mulè, Radicchio, Dibenedetto, Cristallo. All. Pancaro



CROTONE: Dini; Papini, Golemic, Cuomo, Crialese (31’st Giron); Petriccione, Carraro, Vitale (31’st Awua); Chiricò (23’st Kargbo), Gomez, Tribuzzi (23’st D’Ursi). A disp. Branduani, Gattuso, Calapai, Bove, Filosa, Cantisani, Pannitteri, Panico, Rojas. All. Lerda



ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia



DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA/ Video streaming Rai: Shiffrin davanti a Brignone!

MARCATORI: 1’st Vitale (C), 7’st Chiricò (C), 35’st Starita (M)



AMMONITI: Crialese (C), Manzari (M), Rolando (M), Hamlili (M), Cuomo (C), Vassallo (M), Petriccione (C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONOPOLI CROTONE











© RIPRODUZIONE RISERVATA