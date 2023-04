VIDEO/ Monopoli Gelbison (2-1) gol e highlights: i Gabbiani rimontano (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONOPOLI GELBISON: SENZA PRESSIONI…

Il Monopoli vince in rimonta contro la Gelbison in un match che comunque vedeva scontrarsi due formazioni dalla classifica già definita. Si sblocca al 24′ del primo tempo la sfida allo stadio Vito Simone Veneziani tra Monopoli e Gelbison. Per i cilentani segna Kyeremateng, che a metà della prima frazione porta dunque gli ospiti in vantaggio sul campo dei Gabbiani. Poco da segnalare nella seconda metà del primo tempo tra Monopoli e Gelbison. Cilentani che non lasciano spazi e che con quest’ultima vittoria sarebbero comunque terzultimi in classifica, congelato anche il settimo posto dei Gabbiani in chiave play off, con le due squadre che sembrano più voler far scorrere il tempo senza causare particolari danni in vista di quelli che saranno i cruciali impegni futuri.

Il Monopoli cerca una reazione diversa a inizio secondo tempo e i Gabbiani trovano il gol del pari all’8′ del secondo tempo. Va a segno Starita che insacca firmando la sua decima rete stagionale, con la Gelbison che sembra aver perso un po’ di ritmo, consapevole comunque che l’esito di questo match potrà cambiare poco rispetto all’esito del campionato, con i play out comunque da affrontare. Alla fine è il Monopoli a far sua la sfida contro la Gelbison. Al 43′ della ripresa la sfida viene decisa da una rete di Mattia Rolando, 2-1 e Gabbiani comunque ai play off da settimi in classifica, piazzamento acquisito a prescindere dal risultato di questa ultima partita della regular season. Chiude invece terzultima la Gelbison, che ora affronterà i play out contro il Messina per decidere la terza squadra retrocessa in D, dopo il doppio scivolone di Viterbese e Fidelis Andria (ricorsi sulle penalizzazioni permettendo).

VIDEO MONOPOLI GELBISON (2-1): TABELLINO

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Drudi (1’st De Santis), Pinto (42’st Dibenedetto); Hamlili, Piarulli (17’st Piccinni); Rolando, Starita (42’st Simone), Falbo; Fella (27’st Corti). A disp.: Pisseri; Fornasier, Santaniello, Radicchio, Giannotti, De Vietro. All.: Ferrari.

GELBISON (4-4-2): Anatrella; Nunziante, Granata, Marong, Loreto (16’st Onda); Nunziante, Fornito (16’st Papa), Uliano, Correnti (44’st Corda), Kyremateng (44’st Ferruzza); De Sena, Caccavallo (31’st Capone). A disp.: D’Agostino, Vitale; Cargnelutti, Infantino, Sane, Di Lorenzo, Angelino, Tumminello. All.: Galderisi.

Reti: 8’st Starita, 41’st Rolando(M); 24’ Kyeremateng(G)

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Note: Recupero 1’ p.t., 4’ s.t.; angoli 8-5.

