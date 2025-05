VIDEO MONOPOLI GIANA ERMINIO (1-3): RIMONTA COMPLETATA DA STUCKLER

Tante emozioni nel video Monopoli Giana Erminio con i padroni di casa che erano chiamati a vincere con due reti di scarto per superare il primo turno nazionale dei playoff di Serie C. A partire forte sono i padroni di casa che trovano subito due occasioni da gol nei primi tre minuti. Il primo ad impensierire Mangiapoco è Bulevardi che calcia da fuori e trova la parata del portiere ospite.

Video Feralpisalò Crotone/ (2-1) highlights e gol: Longo passa il turno (Serie C, 14 maggio 2025)

Pochi secondi dopo ci prova anche Pace che calcia al volo a porta vuota dopo un’uscita sbagliata di Mangiapoco ma trova la respinta sulla linea di porta di Ferri. Dopo circa venti minuti, sbaglia ancora Mangiapoco che esce male e consegna il pallone a Grandolfo che ci prova in rovesciata ma non trova la porta per pochi centimetri.

Video Torres Atalanta U23 (2-1)/ Gol e highlights: la Dea passa il turno! (Playoff Serie C, 14 maggio 2025)

Due minuti dopo rischia tantissimo Ferri che non si intende con il suo portiere ed è costretto a mettere in corner per evitare la pressione dei calciatori del Monopoli. Gli ultimi dieci minuti, però, sono a favore della Giana Erminio che, prima, sfiora il gol con Stuckler che non riesce a trovare la porta dopo aver intercettato un retropassaggio di Pace e, poi, si trova con un uomo in più per via del secondo giallo rimediato da Bizzotto con un fallo a centrocampo.

Dopo aver finito in parità il primo tempo e con un uomo in più per gli ospiti, il secondo tempo del video Monopoli Giana Erminio inizia con un risultato comunque ancora aperto a numerosi scenari. A confermarlo è il Monopoli che trova un calcio di rigore al 50′ per un fallo di Scaringi su Grandolfo. Dal dischetto si presenta Bruschi che incrocia e supera Mangiapoco riaprendo ufficialmente la partita.

Video Rimini Vis Pesaro (3-4)/ Gol e highlights: Tavernaro per i quarti! (Playoff Serie C, 14 maggio 2025)

Il vantaggio, però, non dura molto perché la Giana Erminio è attenta e sfrutta al meglio i momenti favorevoli della partita. Al 54′, infatti, Tirelli trova un calcio di rigore ma il VAR annulla tutto nel boato dei tifosi di casa. Quattro minuti dopo, ad attaccare sono ancora gli ospiti che trovano il gol proprio con Tirelli.

L’attaccante della Giana è bravissimo a farsi trovare solo in area di rigore e convertire in rete di testa un cross dalla destra di Nichetti. L’1 a 1 apre il campo e a sfruttarlo è ancora la Giana Erminio che trova anche il secondo gol con un destro da fuori area di Marotta che chiude il discorso qualificazione.

Per trovare il finale 1 a 3 bisogna arrivare fino al 77′ quando Stuckler raccoglie un cross dalla destra di Alborghetti e gira in rete con il destro da centro area. Gli ultimi minuti non vedono grandi occasioni da entrambe le parti e la partita si chiude sull’1 a 3 che manda avanti il sogno della Giana Erminio.

VIDEO MONOPOLI GIANA ERMINIO (1-3): GOL E HIGHLIGHTS