Video/ Monopoli Latina (1-0) gol e highlights: la decide un goal all’ultimo

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONOPOLI LATINA: UNA BEFFA PER GLI OSPITI!

Monopoli Latina valevole per l’andata dei playoffs di Serie C. Gara che inizia in maniera molto equilibrata tra due squadre che non concedono molto alla retroguardia avversaria, probabilmente questi primi venti minuti sono stati di studio poiché dopotutto è una gara che si giocherà sui 180 minuti. Il Monopoli però quando ha l’occasione tira e si è reso molto pericoloso con un tentativo dal limite dell’aria da parte di Vassallo che purtroppo dopo il bel tiro si mette le mani nei capelli, la conclusione infatti finisce di poco lato. I padroni di casa però sono nettamente più pericolosi in questo avvio.

Non si ferma Monopoli Latina dove fino al duplice fischio dell’arbitro, il pallino del gioco è stato spesso in mano ai padroni di casa che sembra abbiano capito che la loro trasferta dipenderà molto da questi primi novanta minuti di gioco. Il risultato però rimane lì in un flebile equilibrio che, Manzari, trequartista della squadra di casa, non ha saputo modificare con un bel tiro da dentro l’area di rigore. L’estremo difensore però para senza troppi fronzoli e sul calcio d’angolo che ne è scaturito il Monopoli non è riuscito a di imporsi, dopotutto la squadra pugliese non ha molti saltatori di testa capaci. La squadra è infatti è una delle ultime per occasioni su calcio d’angolo create.

Monopoli Latina, gara che ha alzato i giri del motore e infatti entrambe le squadre attaccano con più convinzione sfruttando il più possibile gli errori degli avversari. Ottimo fin qui il secondo tempo di Di Livio, il figlio d’arte si è reso protagonista con un triangolo che però si è spento di molto a lato al momento della conclusione proprio di quest’ultimo. La squadra ospite ha più difficoltà rispetto al monopoli, questo è da implicare sopratutto al ruolo delle fasce in questa partita, poiché sono gli unici corridoi che possono essere sfruttati. Il Latina però giocando con una difesa a tre e due esterni a tutta fascia, purtroppo mancano gli uomini alla quale appoggiare.

Monopoli Latina, gara che si chiude senza troppi acuti e che sicuramente ha un po’ annoiato i tifosi neutrali che volevano semplicemente guardare una bella partita di pallone. Sannipoli per il Latina è riuscito per un momento ad accendere la miccia mettendo un bel cross al centro ma nessuno dei sui è riuscito a insaccare il pallone. Nonostante il Latina abbia avuto una bella occasione, il Monopoli ha avuto di più il pallino del gioco nel secondo tempo e soprattuto negli ultimi dieci minuti dove però non è mai riuscito a rendersi veramente pericoloso, a parte per il goal di Starita che decide la partita.

VIDEO GOL MONOPOLI LATINA, IL TABELLINO

MONOPOLI: Falbo L., Starita E., Hamlili Z., Bussaglia A., Mule E., Vettorel T. (Portiere), Viteritti O., Bizzotto N., de Santis I. F., Pinto G. (dal 42′ st Mule E.), De Risio C., Vassallo F. (dal 24′ st Hamlili Z.), Rolando M. (dal 17′ st Starita E.), Manzari G. (dal 42′ st Bussaglia A.), Giannotti P. (dal 17′ st Falbo L.), Fella G.. A disposizione: Corti N., Di Benedetto V., Drudi M., Fornasier M., Piarulli S., Piccinni M., Pisseri M. (Portiere), Radicchio V. M.

LATINA: Furlan F., Peschetola L., Rosseti L., Tonti A. (Portiere), De Santis E., Celli A., Cortinovis F. (dal 31′ st Peschetola L.), Sannipoli D., Di Livio L. (dal 40′ st Rosseti L.), Amadio S., Riccardi A. (dal 27′ st Furlan F.), Carissoni L., Ganz S., Fabrizi L.. A disposizione: Barberini C., Belloni N., Bezziccheri D., Calabrese B., Cardinali M. (Portiere), Esposito A., Gallo S., Giannini F. (Portiere)

Reti: al 37′ st Starita E. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 40′ pt Giannotti P. (Monopoli), al 30′ st Hamlili Z. (Monopoli), al 33′ st de Santis I. F. (Monopoli) al 25′ pt Fabrizi L. (Latina), al 45′ pt Carissoni L. (Latina).

