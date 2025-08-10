Video Monopoli Lecce (risultato finale 2-2) gol e highlights della partita valida come amichevole prestagionale 2025/2026.
VIDEO MONOPOLI LECCE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Presso lo Stadio Vito Simone Veneziani si conclude con un pareggio per 2 a 2 la partita amichevole tra Monopoli e Lecce. Nel primo tempo sono i salentini a cominciare meglio la partita dato che è proprio il bomber Nikola Krstovic, molto chiacchierato in ottica calciomercato estivo, a siglare il gol del vantaggio per i suoi sfruttando l’assist, proveniente dalla corsia mancina, offertogli dal collega Banda intorno al 12′.
Proprio lo stesso numero nove Krstovic manca la doppietta già al 13′ e pure il compagno Banda si dimostra impreciso al 17′. Ci pensa invece Pierotti, supportato a dovere da Coulibaly, a mettere a segno la rete del raddoppio al 25′ mentre sul fronte opposto Longo manda la sfera sopra la traversa al 26′.
Nel secondo tempo sia Krstovic che Banda vengono sostituiti mandando in campo al loro posto Camarda e Morente ma sono i padroni di casa a ripartire meglio sciupando un’opportunità con Tirelli al 50′ e riducendo il distacco tramite il gol firmato da Longo al 52′. Neanche Pierotti ripristina le distanze maturate all’intervallo al 53′ poi per i giallorossi.
Al 57′ Morente suona la carica a sua volta con scarsa efficacia ed i salentini rischiano su Valenti e Greco all’ora di gioco. Nel finale Camarda, in prestito dal Milan, si procura e fallisce un calcio di rigore al 76′ e N’Dri non si dimostra più preciso al 77′ così come Tirelli al 79′. I biancoverdi combattono ed è il solito Tirelli a chiudere i conti ripristinando l’equilibrio in maniera definitiva all’86’.