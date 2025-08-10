Video Monopoli Lecce (risultato finale 2-2) gol e highlights della partita valida come amichevole prestagionale 2025/2026.

VIDEO MONOPOLI LECCE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Presso lo Stadio Vito Simone Veneziani si conclude con un pareggio per 2 a 2 la partita amichevole tra Monopoli e Lecce. Nel primo tempo sono i salentini a cominciare meglio la partita dato che è proprio il bomber Nikola Krstovic, molto chiacchierato in ottica calciomercato estivo, a siglare il gol del vantaggio per i suoi sfruttando l’assist, proveniente dalla corsia mancina, offertogli dal collega Banda intorno al 12′.

Video Entella Ternana (4-0)/ Gol e highlights: due assist per Mezzoni! (Coppa Italia, 9 agosto 2025)

Proprio lo stesso numero nove Krstovic manca la doppietta già al 13′ e pure il compagno Banda si dimostra impreciso al 17′. Ci pensa invece Pierotti, supportato a dovere da Coulibaly, a mettere a segno la rete del raddoppio al 25′ mentre sul fronte opposto Longo manda la sfera sopra la traversa al 26′.

Calciomercato Sassuolo News/ Ufficiale Idzes, al lavoro per un rinnovo e in mediana (9 agosto 2025)

Nel secondo tempo sia Krstovic che Banda vengono sostituiti mandando in campo al loro posto Camarda e Morente ma sono i padroni di casa a ripartire meglio sciupando un’opportunità con Tirelli al 50′ e riducendo il distacco tramite il gol firmato da Longo al 52′. Neanche Pierotti ripristina le distanze maturate all’intervallo al 53′ poi per i giallorossi.

Al 57′ Morente suona la carica a sua volta con scarsa efficacia ed i salentini rischiano su Valenti e Greco all’ora di gioco. Nel finale Camarda, in prestito dal Milan, si procura e fallisce un calcio di rigore al 76′ e N’Dri non si dimostra più preciso al 77′ così come Tirelli al 79′. I biancoverdi combattono ed è il solito Tirelli a chiudere i conti ripristinando l’equilibrio in maniera definitiva all’86’.

DIRETTA/ Palermo Manchester City (risultato finale 0-3): doppio Reijnders! (oggi 9 agosto 2025)

VIDEO MONOPOLI LECCE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS