VIDEO E HIGHLIGHTS MONOPOLI MESSINA: PRIMO TEMPO

Tra Messina Monopoli abbiamo i pugliesi che si mettono in fase difensiva per poi colpire con una grande occasione il Messina, che invece sbaglia molto in fase di impostazione non dando possibilità agli attaccanti di sporcare i tacchetti. Bruschi prova dentro l’area alla fine di un contropiede a segnare ma il suo tiro viene smanacciato da un’ottima azione del portiere che la manda in calcio d’angolo.

Alla fine poi sono i siciliani a passare in vantaggio in questa prima frazione di gioco, rete davvero bella di Dell’Aquila che trova un tiro a giro al limite dell’area di rigore e lascia partire un bolide che scheggia la traversa prima di depositarsi in rete. Un’ottima giocata, un colpo da maestro che chiude questo primo tempo in territorio pugliese.

VIDEO MONOPOLI MESSINA, IL SECONDO TEMPO

Il Monopoli conquista una preziosa vittoria in rimonta battendo 2-1 il Messina al termine di una gara combattuta. Dopo il vantaggio ospite nel primo tempo con una splendida rete dalla distanza di Dell’Aquila, i padroni di casa hanno cambiato marcia nella ripresa. Il pareggio è arrivato con Pellegrini, bravo a finalizzare un contropiede con freddezza.

A completare la rimonta ci ha pensato Grandolfo, che ha siglato la rete decisiva con una conclusione precisa che ha battuto il portiere avversario, facendo esplodere di gioia i tifosi biancoverdi. Successo importante per il Monopoli, che porta a casa tre punti pesanti, mentre il Messina paga una seconda parte di gara in calo dopo un ottimo primo tempo.

VIDEO MONOPOLI MESSINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS