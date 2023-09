Video/ Monopoli Monterosi Tuscia (2-2) gol e highlights: quattro reti e un pareggio (Serie C)

VIDEO MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA

Video Monopoli Monterosi Tuscia, gara che vede sbloccare il risultato dopo appena dieci minuti di gioco con il goal di Starita che porta subito in vantaggio la squadra pugliese. Il goal arriva su una ribattuta da calcio d’angolo dove si avventa l’attaccante e riesce a trovare il goal del momentaneo vantaggio. Il tiro però non era irresistibile e sarebbe potuto essere benissimo parato. Il Monterosi Tuscia invece non riesce ad imprimere il proprio stile di gioco sul match, troppo imballati i giocatori ospiti per cercare di impensierire la retroguardia avversaria, dopotutto non è facile avere a che fare con il Monopoli che si è sempre rivelata una squadra molto ostica.

Finisce il primo tempo di Monopoli Monterosi Tuscia, una gara dal sapore molto pugliese perché è arrivata anche la rete del raddoppio del Monopoli che porta a due le lunghezze sulla squadra ospite. L’autore del gol e Borello che su rimessa laterale riceve il pallone e fa una percussione offensiva fino al momento di tirare per poi trovare un grande goal. Da quel momento la squadra di casa si è un po’ riposata sugli allori, e gli interventi difensivi hanno perso intensità sia per il risultato ma anche perché i difensori centrali del Monopoli sono stati ammoniti. In questa situazione basta un buon dribblatore per rimettere tutto in discussione: Costantino che prima accorcia le distanze e poi recupera direttamente.

VIDEO MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA, IL SECONDO TEMPO

Riprende con il secondo tempo di Monopoli Monterosi Tuscia, seconda frazione in cui gli ospiti si sono dimenticati un po’ come si attacca, forse perché l’uomo più pericoloso, ossia Costantino ha sentito tirare e ha giocato gli ultimi venti minuti abbastanza sottotono, una grande beffa per i tifosi ospiti arrivati fin qui ad occupare gli spalti. Monopoli che invece dopo la botta di due goal in pochi minuti si è rimesso in sesto provando ad attaccare con maggiore convinzione, una soluzione che però non lascia parecchio scampo perché ci sono pochi che sanno riempire l’area di rigore, e quando si gioca prevalentemente sulle fasce è abbastanza importante avere giocatori di inserimento.

Termina Monopoli Monterosi Tuscia, una gara che ha visto nel primo tempo la bellezza di quattro goal ma che nel secondo, specialmente in questi ultimi venti minuti, ha perso di brio soprattutto con l’avvento dei nuovi cambi che hanno portato si più atletismo ma più confusione in campo. Soprattutto nel Monopoli che aveva una panchina di tuto rispetto degli errori abbastanza banali non sono riusciti a essere sopperiti dall’atletismo e di conseguenza la partita termina con un grave errore di Riccardi che con la palla più ghiotta del primo tempo non riesce a concludere.

MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA, IL TABELLINO

MONOPOLI: Perina P. (Portiere), Angileri A. (dal 11′ st Fornasier M.), Fazio P., Ferrini M., De Santis M., De Risio C. (dal 25′ st Hamlili Z.), Vassallo F. (dal 26′ st Riccardi P.), Borello G., Simone G. (dal 26′ st Iaccarino G.), D’Agostino G., Starita E. (dal 34′ st Spalluto S.). A disposizione: Alloj E., Botis N. (Portiere), Cristallo C., De Paoli, Dibenedetto V., Mazzotta, Peschetola L., Piarulli S., Santaniello E., Sorgente L. M.

MONTEROSI TUSCIA: Rigon A. (Portiere), Piroli D., Tartaglia A., Sini S., Crescenzi A., Di Paolantonio A. (dal 28′ st Fantacci T.), Altobelli D., Silipo A. (dal 28′ st Vano M.), Parlati S. (dal 17′ st Frediani M.), Palazzino F. (dal 37′ st Di Francesco D.), Costantino R. (dal 37′ st Verde F.). A disposizione: Bittante L., Cinaglia D., Conti B., Di Renzo A., Ekuban J., Ferreri G., Giordani P., Perrotta F., Santilli, Tolomello F.

Reti: al 14′ pt Starita E. (Monopoli) , al 25′ pt Borello G. (Monopoli) al 28′ pt Costantino R. (Monterosi Tuscia) , al 32′ pt Costantino R. (Monterosi Tuscia) .

Ammonizioni: al 10′ pt Vassallo F. (Monopoli), al 18′ pt Ferrini M. (Monopoli) al 24′ pt Rigon A. (Monterosi Tuscia), al 45′ pt Parlati S. (Monterosi Tuscia), al 32′ st Vano M. (Monterosi Tuscia), al 44′ st Verde F. (Monterosi Tuscia), al 45’+5 st Piroli D. (Monterosi Tuscia).

Espulsioni: al 45′ st Vano M. (Monterosi Tuscia).

