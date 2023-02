Video/ Monopoli Monterosi Tuscia (3-2) gol e highlights: Mulè la chiude (Serie C)

VIDEO MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA (3-2): LA PARTITA

Il Monopoli vince davanti al proprio pubblico e conquista 3 punti preziosi sotto gli occhi dello stadio Comunale Vito Simone Veneziani, al termine di un match, valido per la ventinovesima giornata di Serie C, Girone C, che ha regalato gol ed emozioni. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 8 minuti: Fella prova il missile dai 30 metri, e dopo un doppio rimpallo sulla traversa la sfera termina in rete. Gol meraviglioso!

Ed al 20esimo raddoppiano con il contropiede fulmineo condotto da Manzari, che scappa per vie centrali, e con il sinistro non lascia scampo a Forte. Fa tutto da solo, ma lo fa benissimo il numero 28.

DIRETTA/ Fidelis Andria Foggia (risultato finale 0-1): la decide Ogunseye

Al minuto 26 i biancoverdi possono chiudere la partita, ma Starita spreca un calcio di rigore provando un cucchiaio intuito da Forte. Il Monterosi Tuscia, allora, prende fiducia ed accorcia le distanze al 34esimo, riaprendo clamorosamente la gara: Pinto trattiene Piroli, e l’arbitro fischia un altro penalty. Dal dischetto si presenta Di Paolantonio che, a differenza di Starita, opta per un destro preciso ed angolato che fulmina Vettorel. Nella ripresa i pugliesi trovano nuovamente il doppio vantaggio al 50esimo: Pinto batte una punizione praticamente radiocomandata, che va a pescare perfettamente Mulè. Il numero 13 è completamente libero in area di rigore, e di testa cala il tris. Al 79esimo Tonin segna il 3-2 e ci regala un finale intenso, ma il Monopoli riesce a difendere la vittoria.

Diretta/ Monopoli Monterosi Tuscia (risultato finale 3-2): vittoria pugliese!

VIDEO MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA (3-2): IL TABELLINO

MONOPOLI: Vettorel T., de Santis I. F., Fella G., Giannotti P. (dal 23′ st Piccinni M.), Hamlili Z., Manzari G., Mule E., Pinto G. (dal 23′ st Falbo L.), Starita E. (dal 29′ st Santaniello E.), Vassallo F. (dal 23′ st Bussaglia A.), Viteritti O.. A disposizione: Pisseri M., Bussaglia A., Corti N., De Risio C., Drudi M., Falbo L., Fornasier M., Piccinni M., Radicchio V. M., Rolando M., Santaniello E.

MONTEROSI TUSCIA: Forte F., Bittante L., Della Pietra V., Di Paolantonio A., Giordani P., Mbende E. (dal 1′ st Di Renzo A.), Parlati S. (dal 34′ st Lipani J.), Piroli D., Santoro S. (dal 1′ st Gasperi M.), Tonin R., Verde F. (dal 1′ st Carlini M.). A disposizione: Alia M., Moretti G., Burgio R., Carlini M., Di Renzo A., Gasperi M., Lipani J.,Tolomello F., Vitali P.

DIRETTA/ Potenza Taranto (risultato finale 1-0): polemiche e nervosismo nel finale

Reti: al 8′ pt Fella G. (Monopoli) , al 20′ pt Manzari G. (Monopoli) , al 4′ st Mule E. (Monopoli), al 34′ pt Di Paolantonio A. (Monterosi Tuscia) , al 34′ st Tonin R. (Monterosi Tuscia) .

Ammonizioni: al 33′ pt Pinto G. (Monopoli), al 37′ pt Vassallo F. (Monopoli), al 39′ pt Giannotti P. (Monopoli), al 36′ pt Santoro S. (Monterosi Tuscia), al 3′ st Carlini M. (Monterosi Tuscia).

CLICCA QUI PER IL VIDEODI MONOPOLI MONTEROSI











© RIPRODUZIONE RISERVATA