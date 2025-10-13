Video Monopoli Salernitana che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie C girone C. Cronaca, tabellino e migliori azioni.

VIDEO MONOPOLI SALERNITANA: OSPITI DI CORTO MUSO

Video Monopoli Salernitana che regala una sfida fin da subito, molto entusiasmante. Partono meglio gli ospiti che si fanno vedere in avanti con il doppio tentativo da parte del duo Ferrari-Inglese, con i padroni di casa che si salvano in entrambi i casi. La rete del vantaggio è nell’aria e porta la firma del solito Capomaggio. Il centrocampista nato in Argentina realizza la seconda rete in campionato, colpendo i pugliesi. Inglese va vicinissimo al raddoppio con una conclusione di potenza che si stampa sulla traversa, mentre poco dopo non trova la porta per poco.

Il primo tempo si conclude con una grande conclusione di Tascone che termina in out dalla lunga distanza. Nel finale Donnarumma è provvidenziale cn la parata su Imputato da posizione ravvicinata. Poche emozioni nella seconda frazione con la Salernitana che gestisce il vantaggio e ottiene un’importante successo in trasferta in casa Monopoli. Sempre più al primo posto la squadra allenata da Mister Raffaele, che approda a quota 22 punti.

VIDEO MONOPOLI SALERNITANA: GOL E HIGHLIGHTS