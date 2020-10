Video/ Monopoli Teramo (0-2): highlights e gol, grande colpo abruzzese (Serie C)

Ecco il video di Monopoli Teramo, partita che si è giocata per la 4^ giornata nel girone C della Serie C. Allo Stadio Vito Simone Veneziani il Teramo supera in trasferta il Monopoli per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati dal tecnico Paci a cercare di prendere subito in mano le redini del match e, dopo averci provato subito al 1′ con Arrigoni dalla distanza, riescono a passare in vantaggio al 2′ grazie alla rete messa a segno da Ilari, bravo a capitalizzare sull’incertezza espressa dal portiere di casa Pozzer in occasione del calcio d’angolo battuto da Bombagi. I padroni di casa allenati da mister Scienza tentano quindi di reagire affidandosi alle conclusioni di Giorno al 5′ e di Paolucci al 7′, sebbene entrambi i loro tiri finiscano fuori dallo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoverdi sembrano voler reagire allo svantaggio subito in apertura di gara andando a caccia dell’eventuale pareggio ma senza riuscire a produrre più di un mezzo spunto di Sales per Starita intorno al 18′. Gli ospiti, forti della situazione favorevole acquisita in avvio, approfittano delle incertezze espresse dai rivali di giornata siglando il gol del raddoppio già al 19′ per merito di Costa Ferreira, capitalizzando il suggerimento in contropiede di Bombagi. I pugliesi si rifanno quindi vedere in zona offensiva verso il 23′ con il tiro alto sopra la traversa di Paolucci e poi in particolare con Piccinni al 26′, sfiorando la rete evitata soltanto dall’intervento provvidenziale dell’estremo difensore Lewandowski con una parata in calcio d’angolo. Nell’ultima parte del primo tempo gli abruzzesi sfiorano addirittura il possibile tris al 34′ con Pinzauti, fermato tuttavia dall’intervento in uscita di Pozzer, e le cose sembrano complicarsi ulteriormente per i pugliesi a causa della sostituzione prematura di Giosa con Bastrini già al 40′, dovuta ad un infortunio.

VIDEO MONOPOLI TERAMO: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, il tecnico di casa si ritrova costretto ad effettuare un altro cambio forzato a causa di un infortunio inserendo Antonacci al posto di Tazzer già al 47′. I pugliesi ci provano comunque a cercare di rimontare con la punizione di Giorno respinta da Lewandowski al 50′ e con un tiro alto al 62′ mentre il suo compagno Paolucci non riesce a combinare di meglio con un colpo di testa al 59′. I diavoli replicano invece sul fronte opposto sfiorando di nuovo il tris con Pinzauti verso il 60′. Nell’ultima parte della gara i biancoverdi rimangono infine in inferiorità numerica a partire dall’89’ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto di Diakite. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Bordin, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, oltre ad aver espulso Diakite tra gli ospiti con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bastrini, Mercadante, Sales da un lato, Lasik, Santoro dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quarta giornata di campionato permettono al Teramo di salire a quota 7 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Monopoli non si muove, rimanendo fermo con 3 punti.

IL TABELLINO

Monopoli-Teramo 0 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 2′ Ilari(T); 19′ Costa Ferreira(T).

MONOPOLI (3-5-2) – Pozzer; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Paolucci, Giorno, Piccinni, Zambataro; Starita, Marilungo. A disp.: Menegatti, Oliveto, Arena, Montero, Bastrini, Fusco, Antonacci, Samele, Nina, Vassallo, Santoro, Guiebre. All.: Giuseppe Scienza.

TERAMO (4-2-3-1) – Lewandowski; Lasik, Diakite, Ioitti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti. A disp.: Valentini, Trasciani, Mungo, Cappa, Di Francesco, Birligea, Di Matteo, Viero, Bunino. All.: Massimo Paci.

Arbitro: Andrea Bordin (sezione di Bassano del Grappa).

Ammoniti: Bastrini(M); Santoro(T); Lasik(T); Mercadante(M); Sales(M).

Espulsi: Diakite(T).

