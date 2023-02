Video/ Monopoli Turris (2-0) gol ed highlights: i pugliesi tornano a vincere!

VIDEO MONOPOLI TURRIS: LA PARTITA

Tra Monopoli e Turris emozioni e gol fino al 2-0 conclusivo in favore della squadra di Pancaro. Primo tempo senza troppi sussulti allo stadio “Veneziani”: primo squillo del Monopoli al 26′ con Manzari che prova ad impensierire Perina con un tiro da fermo. Qualche minuto più tardi è ancora l’undici di casa a rendersi pericoloso: questa volta la conclusione è di Starita, attento il portiere della Turris. Nessun gol all’intervallo, solo ammoniti da ambo le parti in una partita comunque non cattiva. Il secondo tempo si apre, invece, con una svolta: Di Nunzio commette fallo da ultimo uomo su Fella e viene espulso. Passano pochi minuti e i pugliesi sbloccano la gara: sugli sviluppi di un calcio da fermo il più lesto è Mulè che batte Perina per il vantaggio del Monopoli.

Dopo aver sbloccato l’incontro il Monopoli, avanti anche di un uomo, legittima la vittoria. Al 26′ della ripresa, infatti, arriva il raddoppio: Viteritti mette al centro un pallone delizioso che Giannotti catapulta in rete.Nel finale è ancora il Monopoli a sfiorare il tris con Fella che, solo davanti a Perina, non riesce a superarlo. Termina, quindi, con il successo dei pugliesi che riscattano la sconfitta incassata a Viterbo e rimangono prepotentemente in zona play-off. Sconfitta pesante, invece, per la Turris sempre più invischiata nella lotta per evitare i play-out.

VIDEO MONOPOLI TURRIS: IL TABELLINO

Monopoli: Vettorel; Viteritti, Mulè, De Santis(1’st Drudi), Bizzotto(9’st Pinto); Vassallo(34’st Piccinni), Hamlili(20’st Bussaglia); Manzari, Rolando(1’st Fella), Giannotti; Starita. A disposizione: Pisseri; Falbo, Radicchio, Corti. Allenatore: Pancaro

Turris: Perina; Rizzo(4’st Vitiello), Miceli, Di Nunzio, Contessa(29’st Ercolano); Ruffo(1’st Zampa), Maldonado, Acquadoro(29’st Guida); Giannone(4’st Boccia), Maniero, Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino; Taugourdeau, Franco, Finardi, Longo, Haoudi, Di Franco. Allenatore: Fontana

Marcatori: 15’st Mulè, 25’st Giannotti (M)

Espulso: Di Nunzio

Ammoniti: Vassallo, Hamlili, Bizzotto, Pinto(M); Maldonado, Leonetti, Vitiello (T).











