Video/ Monopoli Virtus Francavilla (1-0) gol e highlights: Falbo decisivo! (Serie C)

VIDEO MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA (1-0): LA PARTITA

Il Monopoli conquista 3 punti importantissimi tra le mura amiche dello stadio Vito Simone Veneziani, in questa gara valida per la quindicesima giornata di Serie C, Girone C. Un match a due facce, che vede la Virtus Francavilla dominare specialmente nel primo tempo, senza però riuscire a far male ai padroni di casa, mentre i biancoverdi chiudono in crescendo entrambe le frazioni. Nei primi 45 minuti il grande protagonista è Vettorel: al 19esimo Cisco si trova a tu per tu con il portiere, ma si fa ipnotizzare, mentre al 22esimo è Patierno a dover arrendersi alle abilità dell’estremo difensore di casa.

CLICCA QUI PER IL VIDEO MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA

Nel secondo tempo il Monopoli parte meglio, ancora una volta guidato da uno strepitoso Starita, ma non riesce a creare palle gol. Fino al 70esimo assistiamo ad una partita molto noiosa, condita da diversi errori tecnici e poco coraggio. Dal 70esimo i biancoverdi si svegliano e prendono in mano la partita, sfiorando a più riprese il vantaggio con Manzari. All’85esimo, finalmente, arriva la rete che decide il match: Simeri fa tutto bene e mette un gran cross per la testa di Falbo, che prende il tempo a tutta la difesa della Virtus, ed insacca da ottima posizione. Scelta di tempo perfetta da parte dell’autore del gol. Un gol da tre punti.

VIDEO MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA (1-0): IL TABELLINO

MONOPOLI: Vettorel T., Bussaglia A. (dal 36′ st Piarulli S.), De Risio C. (dal 21′ pt Vassallo F.), Di Benedetto V. (dal 14′ st Falbo L.), Drudi M., Fornasier M., Hamlili Z. (dal 14′ st Manzari G.), Montini M. (dal 14′ st Simeri S.), Pinto G., Starita E., Viteritti O.. A disposizione: Iurino G., Nocchi T., Corti N., Falbo L., Fella G., Manzari G., Piarulli S., Radicchio V. M., Rolando M., Simeri S., Vassallo F.

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella M., Caporale A. (dal 43′ st Perez L.), Cisco A., Di Marco T. (dal 44′ st Ejesi R.), Idda R., Maiorino P., Mastropietro F. (dal 24′ st Cardoselli C.), Miceli M., Patierno C., Risolo A. (dal 42′ st Enyan E.), Solcia D. (dal 22′ st Pierno R.). A disposizione: Negro D., Romagnoli A., Cardoselli C., Carella F., Demirdjian A., Ejesi R., Ekuban J., Enyan E., Giorno F., Macca F., Minelli A., Perez L., Pierno R.

Reti: al 40′ st Falbo L. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 27′ st Vassallo F. (Monopoli) al 23′ pt Di Marco T. (Virtus Francavilla), al 11′ st Solcia D. (Virtus Francavilla), al 45’+3 st Maiorino P. (Virtus Francavilla).











