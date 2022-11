Video/ Monterosi Foggia (1-1) gol ed highlights: satanelli più volte vicini al gol!

Video di Monterosi Foggia che vede due squadre fin dai primi minuti studiarsi per non rischiare nulla. Ogni passo falso può dare dispiaceri alle due tifoserie con il tecnico Gallo, del Foggia, che sa quanto questa partita possa essere importante per il proseguo della stagione. Traversa Monterosi, a beccarla è Costantino. Il numero 9 prende la traversa dopo aver colpito la palla sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben battuto dai compagni. Seconda frazione del primo tempo che non vede particolari squilli se non l’azione capitata a Ogunseye scappata sul filo del fuorigioco con Alia che ha stoppato il tutto.

DIRETTA/ Pergolettese Virtus Verona (risultato finale 0-2): succede tutto nel finale!

CLICCA QUI PER IL VIDEO MONTEROSI FOGGIA: GOL ED HIGHLIGHTS

Secondo tempo della sfida tra Monterosi e Foggia che trova la miccia e scoppia con due gol in rapida successione. A trovare la rete del 1-0 è il Monterosi con il gol di Cancellieri dopo 6 minuti dal fischio dell’inizio del secondo tempo di gioco. Il tempo di festeggiare è molto poco perché arriva il pari di Nicolao dopo 8 minuti e festa sulla panchina del Foggia con mister Gallo che non si accontenta e chiede ai suoi di vincere il match. Diversi i cambi nel secondo tempo ma a giocare meglio è il Foggia che va vicina al gol ma un super Mbende dice di no fermando tutto a pochissimi passi dal gol. L’azione successiva capita tra i piedi di Ogunseye che spreca incredibilmente a pochissimi passi dalla porta e dal gol che avrebbe potuto decidere l’incontro di oggi. Anche Vuthaj va vicino al gol ma niente da fare ancora una volta. Finisce la partita con tanto rammarico per il Foggia.

DIRETTA/ Pro Sesto Pordenone (risultato finale 2-2): partita meravigliosa

VIDEO MONTEROSI FOGGIA: IL TABELLINO

MONTEROSI TUSCIA: Alia M. (Portiere), Cancellieri D., Carlini M., Costantino R., Di Paolantonio A. (dal 31′ st Di Renzo A.), Gasperi M., Lipani J., Mbende E., Piroli D., Tartaglia A., Verde F.. A disposizione: Basile U. (Portiere), Borri L., Burgio R., Cirone L., D’Antonio F., Di Francesco D., Di Renzo A., Ferreri G., Giordani P., Liga V., Moretti G. (Portiere)

FOGGIA: Costa F., Di Noia G. (dal 11′ st Vuthaj D.), Di Pasquale D., Domingo J. (Portiere), Frigerio M. R., Nicolao G. (dal 31′ st Garattoni A.), Ogunseye R., Peralta D., Petermann D., Rizzo A., Sciacca G.. A disposizione: Chierico L., Garattoni A., Iacoponi D., Illuzzi F. (Portiere), Leo D., Nobile T. (Portiere), Odjer M., Peschetola L., Rotoli A., Tonin R., Vuthaj D.

Diretta/ Pescara Catanzaro (risultato finale 0-3): la capolista se ne va!

Reti: al 6′ st Cancellieri D. (Monterosi Tuscia) al 14′ st Nicolao G. (Foggia) .

Ammonizioni: al 21′ pt Gasperi M. (Monterosi Tuscia), al 29′ st Piroli D. (Monterosi Tuscia).













© RIPRODUZIONE RISERVATA