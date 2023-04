Video/ Monterosi Taranto (0-0) gol e highlights: i pugliesi resistono in 10 (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI TARANTO (0-0): LA PARTITA

Monterosi Tuscia e Taranto si dividono equamente la posta nel penultimo turno della regular season 2022/23 di Serie C: allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo i biancorossi di Leonardo Menichini non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro un Taranto costretto dal 21′ del secondo tempo in dieci uomini per via dell’espulsione di Boccadamo (doppia ammonizione per il centrocampista pugliese), conoscendo quindi a 90 minuti dal termine del campionato il proprio destino, ovvero la coda dei play-out. I biancorossi, per paradosso, si erano fatti preferire nel primo tempo e fino a quando la contesa era stata in parità numerica: già al 6′ Carlini aveva fatto tremare la difesa rossoblu (ottimo il portiere ospite Vannucchi), prima che al 42′ i ragazzi di Ezio Capuano sfiorassero il vantaggio con un colpo di testa di Antonino.

Nella ripresa il leitmotiv non cambiava, ovvero tanto agonismo ma poche, vere occasioni da rete: e nemmeno quello che sembrava l’episodio spartiacque del match (l’espulsione di Boccadamo al 66′ per somma di cartellini) dava ai viterbesi lo slancio per cercare quei tre punti che avrebbero evitato il sorpasso in classifica del Messina al sedicesimo posto: anzi al 95 c’è pure la beffa di una rete annullata a Costatino per offside. Il risultato del “Rocchi”, unito a quello della Turris vittoriosa nella sua gara, condanna così il Monterosi allo spareggio per conquistare la salvezza: un punto tutto sommato guadagnato invece per il Taranto (ma la chance sprecata da al 92′ da Citarella a porta praticamente vuota grida vendetta…) che aggancia comunque il decimo posto ed è così ancora in corsa per un posto al sole nei play-off.

VIDEO MONTEROSI TARANTO (0-0): IL TABELLINO

MONTEROSI: Alia; Mbende, Tartaglia, Piroli (80’ Bittante); Verde (69’ Rossi), Santoro (80’ Di Paolantonio), Parlati, Di Renzo (85’ Tonin); Carlini; Vitali, Costantini. A disposizione: Moretti, Basile, Gasperi, Burgio, Di Francesco, Lipani, Tolomello, Della Pietra. All. L. Menichini.

TARANTO: Vannucchi; Formiconi, Antonini, Sciacca; Evangelisti, Romano (60’ Mazza), Provenzano, Labriola (88‘ Citarella), Boccadamo; Bifulco (69’ Canalicchio), Tommasini. A disposizione: Loliva, Semprini, Nocciolini, Fontana, Colurciello, Rossetti, Finocchi. All. E. Capuano.

Reti: /

Ammoniti: Antonini (Taranto), Formiconi (Taranto), Verde (Messina), Mbende (Messina).

Espulso: Boccadamo (Taranto) al 66′ per doppia ammonizione.

