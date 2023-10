Video/ Monterosi Tuscia Audace Cerignola (0-3) gol e highlights: facile per gli ospiti (14 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI TUSCIA AYDACE CERIGNOLA: LA PARTITA

Monterosi e Tuscia Audace Cerignola, il risultato si è inclinato a favore di Cerignola, che ha conquistato un vantaggio significativo di 2-0. Gli artefici di questa prestazione sono stati Tascone e Leonetti. Tascone e Leonetti si sono distinti con delle giocate di qualità, riuscendo a perforare la difesa avversaria e a segnare due gol che hanno messo la loro squadra in una posizione di forza. La loro abilità nel finalizzare le azioni offensive è stata evidente durante il primo tempo. Nel frattempo, Monterosi ha cercato di reagire, ma si è trovato a dover gestire un deficit nel punteggio. Il Cerignola ha dimostrato solidità difensiva e incisività in attacco, mantenendo il controllo del gioco. Con Tascone e Leonetti in grande spolvero, il Cerignola ha concluso i primi venti minuti in vantaggio per 2-0, confermando la propria determinazione nel corso dell’incontro.

Diretta/ Monterosi Tuscia Audace Cerignola (risultato finale 0-2): triplice fischio (Serie C)

Al termine del primo tempo della partita tra Monterosi Tuscia Audace e Cerignola, il tabellone segna un vantaggio di 0-2 a favore di Cerignola. Un momento significativo è stato l’opportunità creata da Sini per Monterosi Tuscia Audace. Sini ha avuto un’occasione d’oro per accorciare le distanze, mettendo alla prova la difesa di Cerignola. Nonostante il risultato attuale non sia favorevole a Monterosi Tuscia Audace, l’opportunità di Sini suggerisce che la squadra sta cercando di rientrare in partita e potrebbe avere ancora molto da dire nel corso della sfida. Con il secondo tempo che si avvicina, Monterosi Tuscia Audace cercherà sicuramente di capitalizzare sulle opportunità offensive e migliorare il proprio rendimento difensivo per cambiare il destino della partita. La rimonta è ancora possibile, e il pubblico può aspettarsi un secondo tempo avvincente.

MONTEROSI TUSCIA AYDACE CERIGNOLA, IL SECONDO TEMPO

Monterosi Tuscia Audace Cerignola, la situazione rimane tesa con il punteggio sempre a favore di Cerignola per 0-2. La squadra ospite, determinata a consolidare il proprio vantaggio, continua a premere sull’acceleratore. Martelli, in particolare, si avvicina al gol che potrebbe portare Cerignola sul 0-3, mantenendo alta la pressione su Monterosi Tuscia. La squadra di casa, consapevole della necessità di una reazione, cerca di difendersi e trovare spazi per un possibile contrattacco. Il secondo tempo si svolge sotto l’ombra dell’incertezza, con entrambe le squadre impegnate in un confronto serrato. La situazione promette emozioni e colpi di scena, e gli spettatori sono in attesa di vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi minuti.

Monterosi Tuscia e Audace Cerignola si è conclusa con una vittoria per 2-0 a favore degli ospiti. Nonostante la sconfitta, la squadra di casa ha dimostrato impegno e determinazione durante l’incontro. Rizzo ha avuto un’opportunità cruciale che avrebbe potuto cambiare il corso della partita, ma la difesa avversaria è riuscita a mantenere inviolata la propria porta. Nonostante il verdetto negativo, Monterosi Tuscia può trarre ispirazione dalla partita e cercare di migliorare nelle prossime sfide. Il trionfo di Audace Cerignola mette in luce la loro capacità di capitalizzare le occasioni e di difendere con successo il vantaggio conquistato. La squadra ora può godersi i tre punti ottenuti in trasferta e concentrarsi sulla prossima fase del campionato.

VIDEO MONTEROSI TUSCIA AUDACE CERIGNOLA, IL TABELLINO

MONTEROSI (3-5-2): Rigon; Tartaglia, Cinaglia, Sini; Bittante, Parlati, Frediani, Altobelli, Di Renzo; Costantino, Silipo. A disposizione: Santilli, Coronas, Giordani, Piroli, Tolomello, Conti, Di Paolantonio, Perrotta, Fantacci, Di Francesco, Ferreri, Palazzino, Ekuban, Vano. All. Roberto Taurino.

AUDACE CERIGNOLA: Krapikas T., Russo L. (dal 41′ st Rizzo A.), Martinelli L., Ligi A., Tentardini A., Tascone M. (dal 24′ st Ghisolfi M.), Capomaggio G., Ruggiero Z., D’Ausilio M. (dal 24′ st Malcore G.), Leonetti V. (dal 27′ pt Sosa F.), D’Andrea F.. A disposizione: Fares G., Trezza S., Allegrini G., Bianco R., Carnevale A., Coccia G., De Luca U., Miguel Angel, Neglia S., Prati B.

Reti: al 2′ pt Tascone M. (Audace Cerignola) , al 19′ pt Leonetti V. (Audace Cerignola) , al 45’+2 st D’Andrea F. (Audace Cerignola) .

Ammonizioni: al 9′ pt Cinaglia D. (Monterosi Tuscia), al 22′ pt Fantacci T. (Monterosi Tuscia), al 32′ pt Sini S. (Monterosi Tuscia), al 3′ st Altobelli D. (Monterosi Tuscia) al 19′ st Martinelli L. (Audace Cerignola), al 36′ st Tentardini A. (Audace Cerignola).

