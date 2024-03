Video/ Monterosi Tuscia Crotone (1-0) gol e highlights: ci pensa Eusepi! (Serie C, 17 marzo 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI MONTEROSI CROTONE: LA SINTESI

Allo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo il Monterosi Tuscia supera il Crotone per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Scazzola partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 9′ con una deviazione poco efficace di Vano e così la sfera viene bloccata dal portiere Valentini tra i pali senza troppi problemi.

I minuti scorrono sul cronometro e le occasioni non mancano per entrambe le compagini ma il Monterosi si vede costretto a sostituire già al 41′ Vano con Rossi a causa di un infortunio e riesce comunque a passare in vantaggio al 45’+1′ grazie alla rete messa a segno da Eusepi, proprio su assist del neo entrato Rossi. Nel secondo tempo , gli ospiti allenati da mister Baldini suonano immediatamente la carica con una doppia opportunità fallita da Tribuzzi prima e da Tumminello poi verso il 47′. Nell’ultima parte dell’incontro i Tusci sfiorano il raddoppio rischiando in ogni caso sulle giocate insidiose del subentrato Comi per i rossoblu.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Grasso, proveniente dalla sezione di Ariano Irpino, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Gori, Vano, Sini e Mbende da un lato, Gomez dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaduesimo turno di campionato permettono al Monterosi Tuscia di salire a quota 27 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Crotone non si muove, rimanendo fermo a 46 punti.

VIDEO HIGHLIGHTS DI MONTEROSI CROTONE: IL TABELLINO

Monterosi Tuscia-Crotone 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 45’+1′ Eusepi(M).

Assist: 45’+1′ Rossi(M).

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2) – Forte; Mbende, Gavioli, Sini; Piroli; Gori, Parlati, Scarsella, Bittante; Eusepi, Vano. A disposizione: Rigon, Di Renzo, Verde, Crescenzi, Frediani, Rossi, Ferreri, Silipo. All.: Scazzola.

CROTONE (4-4-2) – Valentini; Rispoli, Battistini, Loiacono, Giron; D’Ursi, Zanellato, Vitale, Tribuzzi; Tumminello, Gomez. A disposizione: D’Alterio, Martino, Papini, Felippe, Comi, Kostandinov, Criaelse, Bruzzaniti, Osvaldo, Cantisani, Costa. All.: Baldini.

Arbitro: Gianluca Grasso (sezione di Ariano Irpino).

Ammoniti: 18′ Gori(M); 21′ Vano(M); 63′ Sini(M); 79 Mbende(M); 90’+1′ Gomez(C).

