Video/ Monterosi Tuscia Fidelis Andria (1-0) gol e highlights: basta Buglio (Serie C)

VIDEO MONTEROSI TUSCIA FIDELIS ANDRIA 1-0: PRIMO TEMPO

Monterosi Tuscia Fidelis Andria termina con il risultato di 1-0. Nella gara valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C, a conquistare un’importante è la formazione laziale, grazie alla rete di Buglio, che possiamo vedere nel video degli highlights. Grazie a questo risultato, il Monterosi Tuscia si porta a 18 punti in classifica, abbandonando la zona playout. Per la Fidelis Andria continua il periodo negativo, infatti questa è la seconda sconfitta consecutiva, con i pugliesi che restano a 15 punti, invischiati nelle retrovie. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita.

Fin dalle battute iniziali del primo tempo, è il Monterosi Tuscia che prova a fare la partita. I padroni di casa hanno una buona occasione al 9′. Polidori recupera palla in area di rigore e va alla conclusione. Colpisce però male il pallone e il suo tiro termina abbondantemente alto. La Fidelis Andria reagisce al 18′ e va vicinissima al vantaggio. Bubas apparecchia per Di Piazza, che in scivolata vanifica tutto. Con il passare dei minuti, i pugliesi sembrano prendere le misure e vanno nuovamente vicini al gol al 39′. Lancio perfetto di Alcibiade per lo scatto in verticale di Di Piazza. L’attaccante porta palla in area e a tu per tu con Alia, calcia clamorosamente sul fondo. Il primo tempo si chiude a reti bianche.

VIDEO MONTEROSI TUSCIA FIDELIS ANDRIA 1-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Monterosi Tuscia Fidelis Andria, i padroni di casa provano a spingere fin da subito. Al 59′ infatti trovano la rete del vantaggio. Di Paolantonio mette la palla al centro da calcio d’angolo, la difesa pugliese prova ad allontanare, ma una serie di batti e ribatti creano una mischia in area. La palla finisce a Buglio, che trova il tiro vincente per battere Dini, laziali in vantaggio, 1-0. Difesa della Fidelis Andria troppo statica nell’occasione.

La formazione pugliese non riesce a trovare la reazione, con il Monterosi Tuscia che amministra il gol di vantaggio senza troppe difficoltà. Il primo timido tentativo della Fidelis Andria arriva al 79′. Casoli si incunea in area di rigore e serve al centro Alberti, che viene però murato più di una volta dalla difesa di casa. Negli ultimi 10 minuti di gara, i pugliesi provano l’assalto disperato, ma non riescono a creare nessun pericolo dalle parti di Alia. Dopo 5 minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro certifica il successo del Monterosi Tuscia con il punteggio di 1-0.

VIDEO MONTEROSI TUSCIA FIDELIS ANDRIA 1-0: IL TABELLINO

RETE: 59′ Buglio (M).

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Borri, Mbende, Rocchi; Verde, Parlati, Di Paolantonio (42′ st Tonetto), Adamo (36′ st Buono), Cancellieri; Buglio, Polidori. All. Menichini.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Venturini, Alcibiade (23′ st Lacassia), Legittimo; Zampano, Casoli, Bonavolontà (28′ st Dipinto), Bolognese, Nunzella (19′ st Tulli); Di Piazza, Bubas (28′ st Alberti). All. Ginestra.

