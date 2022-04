Video/ Monterosi Tuscia Latina (0-1) gol e highlights: Rosseti vale 3 punti (Serie C)

VIDEO MONTEROSI TUSCIA-LATINA (0-1): DECIDE ROSSETI

Finisce 0 a 1 la gara tra Monterosi Tuscia e Latina al Rocchi di Viterbo. I padroni di casa non riescono a recuperare il gol segnato da Rossetti sul finale del primo tempo ed escono sconfitti nell’ultimo impegno di campionato. La sfida, infatti, era la 38esima del girone C di Serie C. La squadra di Di Donato, nonostante non avesse più nulla da ottenere da questa stagione, nel quale ha raggiunto una tranquilla salvezza, riesce a vincere con il gol di Rosseti. Una rete giunta sul finale della prima frazione di gara.

Il Monterosi Tuscia era alla ricerca di una vittoria contro il Latina per cercare di migliorare il posizionamento in campionato e giocarsi in casa i playoff. Un obiettivo non raggiunto quest’oggi, vista la vittoria dei pontini arrivata con il gol al 45′ di Rosseti. 3 punti che non cambiano molto alla squadra di Di Donato, già salva da qualche giornata. I padroni di casa viterbesi andranno invece a giocarsi i playoff, senza però aver ottenuto una vittoria nell’ultimo turno di campionato.

