Video/ Monterosi Tuscia Latina (0-0) e highlights: pareggio senza gol! (Serie C)

VIDEO MONTEROSI TUSCIA LATINA (0-0): LA PARTITA

Allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo termina 0-0 il derby laziale valido per la trentesima giornata di Serie C, Girone C, con Monterosi Tuscia e Latina che non riescono mai a sganciarsi dai dettami tattici dei due allenatori, interpretando una partita a scacchi poco spettacolare, che lascia spazio a poche emozioni ed azioni da gol. Nel primo tempo il primo squillo arriva al 29esimo: Carlini sfrutta un colpo di testa che mette fuori gioco la difesa avversaria, ma il suo pallonetto viene intercettato da Tonti, che compie un grande intervento. Al 39esimo risponde la formazione nerazzurra, con Sannipoli che non sfrutta la deliziosa traiettoria disegnata da Furlan.

Nel secondo tempo il Latina approccia meglio la gara, ed è ancora una volta Furlan ad accendere la luce: numero su Piroli e tiro respinto dall’attenta difesa biancorossa. Al 64esimo risponde il Monterosi, con Carlini che conclude una buona trama offensiva dei suoi compagni con un destro a giro che termina alto non di molto. All’80esimo ancora Carlini ispiratissimo, con una mezza rovesciata che costringe Tonti allo straordinario intervento in uscita. Nel recupero ecco la chance più nitida dell’intero pomeriggio: Vitali va al cross e Verde, uomo che ha dato uno scossone al match, che in girata trova soltanto il palo.

VIDEO MONTEROSI TUSCIA LATINA (0-0): IL TABELLINO

MONTEROSI TUSCIA: Forte F., Bittante L. (dal 12′ st Mbende E.), Carlini M., Costantino R. (dal 34′ st Della Pietra V.), Di Paolantonio A. (dal 13′ st Verde F.), Di Renzo A. (dal 44′ st Burgio R.), Giordani P., Lipani J., Parlati S., Piroli D., Tonin R. (dal 34′ st Vitali P.). A disposizione: Alia M., Moretti G., Burgio R., Della Pietra V., Di Francesco D., Mbende E., Santoro S., Tolomello F., Verde F., Vitali P.

LATINA: Tonti A., Amadio S., Barberini C. (dal 34′ st Pellegrino A.), Belloni N. (dal 1′ st Riccardi A.), Calabrese B. (dal 28′ st Cortinovis F.), Carissoni L., Celli A., De Santis E., Furlan F. (dal 24′ st Fabrizi L.), Ganz S., Sannipoli D. A disposizione: Cardinali M., Giannini F., Bordin A., Cortinovis F., Esposito A., Fabrizi L., Gallo S., Pellegrino A., Peschetola L., Riccardi A., Rosseti L.

Reti: –

Ammonizioni: al 14′ pt Carlini M. (Monterosi Tuscia), al 22′ st Mbende E. (Monterosi Tuscia).











