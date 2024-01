Video/ Monterosi Tuscia Monopoli (2-1) gol e highlights: tre punti importanti!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI: SINTESI

Monterosi Tuscia Monopoli, il risultato è attualmente 1-0 a favore del Monterosi. La rete è stata realizzata da Di Francesco grazie a una situazione particolare in cui il pallone gli è arrivato fortuitamente, consentendogli di mettere a segno un gol di bellezza. Questa situazione potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica della partita, influenzando le scelte tattiche delle squadre. Il Monterosi cercherà probabilmente di gestire il vantaggio, mentre il Tuscia Monopoli sarà motivato a cercare l’equilibrio nel punteggio. La partita è ancora aperta, e sarà interessante vedere come entrambe le squadre si adatteranno a questa situazione nei minuti successivi. La rete di Di Francesco potrebbe essere il punto di partenza per ulteriori sviluppi nell’incontro.

Monterosi Tuscia e Monopoli, il risultato è attualmente di 1-0 in favore del Monterosi. Nonostante la squadra di casa sia in vantaggio, Vano ha avuto un’occasione per raddoppiare il vantaggio, dimostrando l’ottima prestazione della squadra che occupa l’ultima posizione in classifica. Il Monterosi sembra aver interpretato bene la partita, cercando di capitalizzare le opportunità create e mantenendo la difesa solida. La squadra in difficoltà in classifica cerca di ottenere punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica. Il secondo tempo si prospetta quindi come un’opportunità per entrambe le squadre: il Monterosi cerca di difendere il vantaggio e consolidare la propria posizione, mentre il Monopoli è determinato a trovare il pareggio o addirittura a ribaltare il risultato. La partita si sta sviluppando in modo interessante, con la speranza di vedere emozioni e azioni significative nel secondo tempo.

VIDEO HIGHLIGHTS MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI, IL SECONDO TEMPO

Monterosi Tuscia e Monopoli, il risultato rimane 1-0 in favore del Monterosi. Tuttavia, un momento chiave è stato protagonista di De Paoli, appena entrato in campo, che ha avuto un’opportunità incredibile per segnare ma ha sbagliato la palla gol in modo sorprendente. La palla gol di De Paoli avrebbe potuto rappresentare un’occasione per il Monterosi di ampliare il vantaggio e mettere ulteriore pressione sul Monopoli. La sua incredibile occasione sprecata potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica della partita, influenzando la fiducia e la mentalità delle due squadre. Il Monopoli, d’altra parte, potrebbe sentirsi sollevato per aver evitato un possibile secondo gol e sarà motivato a cercare di pareggiare la partita. Il secondo tempo si prospetta quindi emozionante, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere il massimo dalla partita.

Monterosi Tuscia e Monopoli si è conclusa con una vittoria per 2-1 a favore dei padroni di casa. La gara è stata caratterizzata da una reazione decisa da parte del Monterosi Tuscia, che è riuscito a ribaltare il risultato e a ottenere tre punti preziosi. Il gol del pareggio è stato siglato da Borrello, che ha contribuito a riportare in equilibrio il punteggio. Successivamente, la squadra di casa è riuscita a ottenere il gol della vittoria con Chiarella, consolidando così il proprio vantaggio e assicurandosi la vittoria finale. Questa vittoria rappresenta un successo significativo per il Monterosi Tuscia, che ha dimostrato carattere e determinazione nel fronteggiare l’avversità e nell’inseguire la vittoria. D’altra parte, il Monopoli dovrà analizzare la partita e cercare di correggere eventuali lacune per le prossime sfide. La partita è stata sicuramente avvincente, con entrambe le squadre che hanno lottato per ottenere il massimo risultato possibile. Il Monterosi Tuscia potrà godersi questa vittoria, mentre il Monopoli sarà motivato a tornare più forte nelle prossime partite.

MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI, IL TABELLINO

MONTEROSI TUSCIA: Rigon A. (Portiere), Bittante L., Piroli D., Sini S., Di Renzo A., Parlati S., Tolomello F. (dal 32′ st Ferreri G.), Verde F., Silipo A. (dal 45’+2 st Mbende E.), Vano M., Di Francesco D. (dal 38′ st Golfo F.). A disposizione: Borri L., Cinaglia D., Cordova F., Di Paolantonio A., Ekuban J., Giordani P., Mastrantonio D. (Portiere), Palazzino F., Santilli D. (Portiere), Tartaglia A.

MONOPOLI: Gelmi L. (Portiere), Bizzotto N. (dal 39′ st Spalluto S.), Fazio P., Ferrini M., Viteritti O., Iaccarino G., Vitale M. (dal 39′ st D’Agostino G.), Vassallo F. (dal 39′ st De Risio C.), La Vardera S. (dal 18′ st Dibenedetto V.), Borello G., Simone G. (dal 1′ st De Paoli A.). A disposizione: Alloj E. (Portiere), Arioli A., Barlocco L., Cargnelutti R., Hamlili Z., Mazzotta M., Perina P. (Portiere), Santaniello E.

RETI: al 14′ pt Di Francesco D. (Monterosi Tuscia) , al 22′ st Verde F. (Monterosi Tuscia) al 14′ st Borello G. (Monopoli) .

AMMONIZIONI: al 9′ pt Sini S. (Monterosi Tuscia), al 30′ pt Vano M. (Monterosi Tuscia) al 18′ pt La Vardera S. (Monopoli), al 30′ st Vassallo F. (Monopoli), al 34′ st Bizzotto N. (Monopoli).

