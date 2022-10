Video/ Monterosi Tuscia Monopoli(2-2) gol e highlights: Tolomello decisivo!

VIDEO MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI (2-2): LA PARTITA

Il Monterosi Tuscia riesce ad evitare la sconfitta proprio allo scadere, e strozza in gola l’urlo di gioia del Monopoli, che aveva giocato un’ottima partita. Termina 2-2 il posticipo della decima giornata di Serie C, Girone C, allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Nel primo tempo le emozioni si condensano tutte nei primi 20 minuti di gioco: Al 12esimo i padroni di casa sbloccano il risultato, con Mbende che dalle retrovie fa partire un lancio millimetrico e pesca Verde, il quale approfitta di un’incomprensione tra Pinto e Nocchi, brucia il diretto marcatore e deposita in rete l’1-0. Al 20esimo i biancoverdi pareggiano, con Viteritti che sfonda sull’out di destra e con un cross insidiosissimo impegna Alia, che non è perfetto a smanacciare. Sul tap-in Piccinni è il più lesto di tutti non sbaglia.

Nella ripresa l’approccio degli ospiti è più propositivo ed al 57esimo il punteggio viene capovolto: il neo-entrato Falbo ha un impatto devastante sul match, e alla prima occasione lascia partire una conclusione straordinaria che si infrange sul palo. Sulla ribattuta è fortunato, il pallone gli ritorna e non sbaglia il tap-in vincente, scegliendo l’angolino opposto. Il Monterosi Tuscia non riesce a reagire immediatamente, ma proprio allo scadere arriva il gol del pareggio: rasoiata vincente di Tolomello che non lascia scampo a Nocchi, e si insacca in rete. Beffa incredibile per un Monopoli che avrebbe meritato i tre punti.

VIDEO MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI (2-2): IL TABELLINO

MONTEROSI TUSCIA: Alia M., Carlini M., Di Paolantonio A. (dal 36′ st Di Francesco D.), Di Renzo A. (dal 24′ st Cancellieri D.), Giordani P., Lipani J., Mbende E., Parlati S., Santarpia A., Tartaglia A. (dal 41′ st Liga V.), Verde F. (dal 41′ st Tolomello F.). A disposizione: Malatesti M., Moretti G., Burgio R., Cancellieri D., Cirone L., D’Antonio F., Di Francesco D., Ferreri G., Gasperi M., Liga V., Piroli D., Tolomello F.

MONOPOLI: Nocchi T., Bizzotto N., Bussaglia A. (dal 23′ st Manzari G.), De Risio C., de Santis I. F., Drudi M. (dal 23′ st Radicchio V. M.), Fella G. (dal 35′ st Corti N.), Montini M. (dal 34′ st Starita E.), Piccinni M., Pinto G. (dal 11′ st Falbo L.), Viteritti O.. A disposizione: Avogadri L., Iurino G., Ahmetaj M., Cascella R., Corti N., Falbo L., Manzari G., Radicchio V. M., Rolando M., Starita E.

Reti: al 12′ pt Verde F. (Monterosi Tuscia) , al 45’+4 st Tolomello F. (Monterosi Tuscia) al 20′ pt Piccinni M. (Monopoli) , al 13′ st Falbo L. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 24′ pt Santarpia A. (Monterosi Tuscia).

