Video/ Monterosi Tuscia Picerno (1-3) gol e highlights: doppietta per Murano (4 novembre 2023)

Colpo gobbo del Picerno che vince in casa del Monterosi Tuscia trascinato da Murano, doppietta. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. Calcio di rigore a favore dei padroni di casa! Gallo commette fallo su Fantacci, il direttore di gara indica il dischetto. Vano va sul dischetto e non sbaglia! Esposito ci prova su punizione, blocca Summa. De Cristofaro si inserisce in area, Summa compie una grandissima parata! De Cristofaro! La riprende il Picerno! Esposito serve il compagno di squadra che calcia con il destro e pareggia. Murano! La ribalta il Picerno! De Cristofaro assiste il compagno di squadra che supera Mastrantonio. Termina la prima frazione di gara.

Ci prova Fantacci in mischia, para Summa. Esposito vuole un calcio di rigore, il direttore di gara non è dello stesso avviso. Murano! Arriva il tris del Picerno! Pagliai la mette in mezzo, Murano di testa sigla la sua doppietta personale. Quindici minuti al termine di un match che sembra non aver più nulla da dire. Silipo ci prova su punizione, palla fuori. Fantacci per Vano che di testa la mette fuori. Termina il match, vince il Picerno.

MONTEROSI TUSCIA: Mastrantonio D. (Portiere), Giordani P., Altobelli D., Piroli D., Bittante L. (dal 42′ st Di Renzo A.), Parlati S. (dal 34′ st Ekuban J.), Di Paolantonio A., Fantacci T., Frediani M. (dal 43′ st Di Francesco D.), Palazzino F. (dal 30′ st Silipo A.), Vano M.. A disposizione: Cinaglia D., Conti B., Ferreri G., Rigon A. (Portiere), Tartaglia A., Tolomello F.

PICERNO: Summa E. (Portiere), Pagliai G. (dal 44′ st Garcia R.), Gilli M., Allegretto A., Guerra W., Gallo A., De Ciancio R., De Cristofaro A. (dal 21′ st Vitali P.), Albadoro D. (dal 21′ st Graziani V.), Murano J. (dal 26′ st Diop A.), Esposito E. (dal 26′ st Ceccarelli T.). A disposizione: Biasiol E., Ciko S., Esposito A. (Portiere), Maiorino P., Merelli D. (Portiere), Novella M., Pitarresi F., Santarcangelo A., Savarese M.

Reti: al 14′ pt Vano M. (Monterosi Tuscia) al 27′ pt De Cristofaro A. (Picerno) , al 38′ pt Murano J. (Picerno) , al 21′ st Murano J. (Picerno) .

