Video/ Monterosi Tuscia Potenza (0-1) gol e highlights: segna Caturano! (Serie C, 12 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONTEROSI TUSCIA POTENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo il Potenza vince in trasferta per 1 a 0 contro il Monterosi Tuscia come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoblu cercano immediatamente di prendere in mano il controllo delle operazioni proiettandosi in attacco già al 9′ con Hadziosmanovic che calcia tuttavia senza inquadrare lo specchio della porta avversaria. I minuti passano e la squadra allenata da mister Scazzola perde prematuramente per infortunio Frediani, rimpiazzato infatti da Gavioli intorno al 32′, e rischia poi al 41′ quando la conclusione provata da Di Grazia finisce di poco alta sopra la traversa della porta di Forte.

Nel secondo tempo le emozioni scarseggiano e la partita tarda a decollare di nuovo dovendo infatti aspettare il 61′ per assistere alla punizione battuta alta sopra la traversa dal solito Di Grazia. Nel finale gli uomini del tecnico De Giorgio insistono e sbloccano il punteggio al 65′ per merito della rete siglata da Caturano, bravo a deviare il tiro-cross di Schiattarella. Poco dopo è Candellori a non trovare il raddoppio definitivo sollecitando Forte al 74′.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Andrea Bordin di Bassano del Grappa ha estratto il cartellino giallo per volte ammonendo rispettivamente Piroli al 40′ e Cinaglia all’82’ da un lato, Di Grazia al 51′, Candellori al 76′ e Volpe all’80’ dall’altro. La vittoria esterna colloca il Potenza in una posizione molto più che favorevole in vista della gara di ritorno da disputare in casa, dove il Monterosi Tuscia sarà invece chiamato a vincere con almeno due reti di scarto.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONTEROSI TUSCIA POTENZA

