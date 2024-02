Video/ Monterosi Tuscia Potenza (1-1) gol e highlights: Saporiti risponde a Vano! (Serie C, 10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONTEROSI TUSCIA POTENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo le squadre di Monterosi Tuscia e Potenza si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Marchionni partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ con una conclusione di Caturano finita di poco larga a lato dello specchio della porta avversaria.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Scazzola crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 42′ grazie alla rete messa a segno da Vano, autore di un colpo di testa vincente su assist del suo compagno Gavioli. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato nella seconda parte della frazione di gioco precedente ed infatti Gavioli sollecita Alastra al 50′ e la giocata del suo collega Spaltro viene poi vanificata da un fuorigioco al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu trovano il gol del definitivo pareggio al 90′ per merito di Saporiti, sfruttando il passaggio vincente del collega Caturano.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Totaro, proveniente dalla sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Volpe e Verrengia tra gli ospiti. Il punto conquistato in questo venticinquesimo turno di campionato permette al Monterosi Tuscia di salire a quota 16 ed al Potenza di portarsi a 31 punti nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONTEROSI TUSCIA POTENZA: IL TABELLINO

Monterosi Tuscia-Potenza 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 42′ Vano(M); 90′ Saporiti(P).

Assist: 42′ Gavioli(M); 90′ Caturano(P).

MONTEROSI (3-5-2) – Forte; Sini, Mbende, Piroli; Verde, Gavioli, Gori, Parlati, Crivello; Vano, Eusepi. A disposizione: Rigon, Crescenzi, Di Francesco, Tartaglia, Tolomello, Scarsella, Ferreri, Silipo. All.: Scazzola.

POTENZA (3-5-2) – Alastra; Verrengia, Armini, Sbraga; Spaltro, Schiattarella, Candellori, Maistro, Burgio; Caturano, Volpe. A disposizione: Cucchietti, Galiano, Marchisano, Maddaloni, Steffè, Rossetti, Pace, Castorani, Mazzeo, Hristov, Saporiti, Asencio, Hadziosmanovic. All.: Marchionni.

Arbitro: Gabriele Totaro (sezione di Lecce).

Ammoniti: 39′ Volpe(P); 45′ Verrengia(P).

