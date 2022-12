Video/ Monterosi Viterbese (2-1) gol ed highlights: decide Costantino! (Serie C)

VIDEO MONTEROSI VITERBESE (2-1): DERBY AI PADRONI DI CASA

Video Monterosi Viterbese che pone di fronte due formazioni facenti parte della stessa regione: il Lazio. Derby che non si sblocca nel primo tempo ma che presenta diversi episodi importanti. Due le ammonizioni nel primo tempo con i cartellini gialli sventolati nei confronti di D’Uffizi, della Viterbese, e di Piroli del Monterosi. Primo tempo che termina con pochi squilli dopo 45 minuti di gioco. Secondo tempo della sfida tra Monterosi e Viterbese che racconta molto di più rispetto al primo tempo giocato dalle due formazioni laziali.

Un derby che si accende subito al secondo tempo. A sbloccarla è Tartaglia con un preciso intervento sotto porta. Gol per il difensore centrale classe 1992 che poi verrà ammonito poco dopo e non sarà l’unico. Gli animi si accendono ed il ritmo ne risente in positivo. Entra Marotta nel secondo tempo per la Viterbese ed è proprio lui a trovare la rete del 1-1, momentaneo, che porta la gara in parità. Classico gol del giocatore ex Catania e Siena che realizza il suo quinto gol in campionato e dimostra tutta la sua qualità sotto porta. Attacca il Monterosi e pareggio che sembra persistere ma soltanto fino alla fine dei minuti finali quando arriva il gol negli ultimi istanti da parte di Costantino che riceve la sfera e con un tocco morbido manda la palla in rete, decidendo il derby laziale.

VIDEO MONTEROSI VITERBESE: IL TABELLINO

MARCATORI: 58′ Tartaglia (M), 66′ Marotta (V), 89′ Costantino (M)

MONTEROSI: Alia; Tartaglia, Borri, Piroli, Verde (84′ Burgio), Lipani, Gasperi (74′ Di Paolantonio), Parlati, Cancellieri, Carlini, Costantino. All. Menichini

VITERBESE: Fumagalli; Volpicelli, Mungo, Ricci, Riggio, D’Uffizzi, Polidori (60′ Marotta), Monteagudo, Andreis, Mabye, Nesta (78’Pavlev). All.Pesoli

AMMONITI: D’Uffizi, Piroli, Parlati, Nesta, Tartaglia, Fumagalli, Borri, Costantino

VIDEO MONTEROSI VITERBESE: GOL ED HIGHLIGHTS

