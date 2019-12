Video/ Monterrey Liverpool (1-2): highlights e gol, Firmino manda i Reds in finale

Il video con gli highlights e i gol di Monterrey Liverpool 1-2 è la testimonianza di come le partite, anche le più semplici, non vadano mai prese sottogamba. Nella semifinale del mondiale per club Jurgen Klopp ha compiuto un grave errore di valutazione ritenendo la formazione allenata da Antonio Mohamed non all’altezza della sfida e si concede il lusso di tenere in panchina sia Mané che Firmino. Tuttavia sin dalle battute iniziali del match si intuisce chiaramente come l’intesa tra Salah e i suoi partner d’attacco improvvisati, Shaqiri e Origi, non sia delle migliori e i tre faticano a trovarsi. L’egiziano riesce comunque a confezionare l’assist per Naby Keita che sblocca la contesa e porta in vantaggio i Reds, subito raggiunti dal tap-in vincente di Funes Mori che approfitta di uno svarione della retroguardia avversaria orfana di van Dijk, uno dei difensori più forti del pianeta. Alisson, che pensava di farsi una scampagnata, è invece costretto a fornire un ulteriore saggio delle sue immense qualità con una serie di parate decisive su Pabon che ha letteralmente dato il tormento ai difensori inglesi, incapaci di prendergli le misure. Una volta resosi conto che i messicani stavano disputando la partita della vita, il tecnico tedesco corre ai ripari ricomponendo il tridente d’attacco che sta ammazzando la Premier League a suon di vittorie. Proprio il brasiliano, entrato a pochi minuti dal novantesimo, nel recupero firma la rete che apre le porte della finalissima contro il Flamengo di Gabigol. Il Monterrey avrebbe meritato almeno di prolungare la contesa fino ai supplementari ma con ogni probabilità se Klopp avesse schierato tutti i titolari sin dal fischio d’inizio non ci sarebbe stata storia a Doha e avremmo assistito a una gara a senso unico.

IL TABELLINO

MONTERREY-LIVERPOOL 1-2 (1-1)

MONTERREY (4-2-3-1): Barovero; Vangioni, Sanchez, Montes (79′ Layun), Medina; Rodriguez, Ortiz; Gallardo, Pizarro (90′ Gonzalez), Pabon (82′ Meza); Funes Mori. All. Antonio Mohamed.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Gomez, Henderson, Robertson; Lallana, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain; Shaqiri (68′ Mané), Origi (85′ Firmino), Salah. All. Jurgen Klopp.

ARBITRO: Christian Schiemann (CHI).

AMMONITI: Vangioni (M), Gomez (L), Gallardo (M).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 12′ Naby Keita (L), 14′ Funes Mori (M), 90’+1′ Firmino (L).

