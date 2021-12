Video/ Montevarchi Reggiana (1-3) gol e highlights: emiliani inarrestabili (Serie C)

La Reggiana vince 1-3 in casa del Montevarchi, ennesimo successo per la capolista ancora imbattuta nel girone B di Serie C, come potremo ammirare nel video Montevarchi Reggiana. Partita più equilibrata di quanto il risultato finale non possa suggerire. Granata avanti con Lanini, Zamparo e Neglia, poi al 90esimo Barranca realizza il gol della bandiera. La capolista prosegue la sua corsa mentre l’Aquila viene agganciata dalla Fermana al 14esimo posto. Nel prossimo turno di campionato i toscani giocheranno a Chiavari contro la Virtus Entella mentre la Reggiana ospiterà il Modena, secondo in classifica, per un derby che si prefigura importantissimo. CLICCA QUI PER IL VIDEO MONTEVARCHI REGGIANA

Diretta/ Juve Stabia Fidelis Andria (risultato finale 1-1): nulla di fatto

VIDEO MONTEVARCHI REGGIANA: SINTESI PRIMO TEMPO

Mister Malotti schiera la sua squadra con un 4-3-1-2. Davanti al portiere Rinaldi, coppia centrale composta da Dutu e Tuozzolo con Achy e Martinelli sulle fasce. A centrocampo Mercanti prende il posto dello squalificato capitan Amatucci con Lischi e Bassano ai suoi fianchi. Sulla trequarti spazio per Mionic dal 1′ a supporto del tandem offensivo formato da Gambale e Barranca con Jallow inizialmente in panchina. Risponde la Reggiana di mister Aimo Diana che conferma in toto la formazione schierata nel roboante 5-0 ai danni del Teramo. Dunque davanti a Venturi, Luciani a destra, coppia centrale Cremonesi-Libutti e Contessa sulla sinistra per completare la linea difensiva. A centrocampo spazio per Radrezza, Cigarini e Rossi mentre davanti il tridente composto da Rosafio e Lanini ai fianchi di Zamparo. Sajmir Kumara di Verona è l’arbitro designato per la sfida, coadiuvato dagli assistenti Niedda e Politi mentre il quarto ufficiale è Silvestri.

Diretta/ Virtus Francavilla Catanzaro (risultato finale 2-1): che rimonta con Pierno!

Subito un colpo di testa insidioso da parte di Zamparo sul cross di Radrezza: pallone sul fondo ma c’era offside. Il risultato si sblocca già al sesto minuto. Lanini riceve dalla rimessa laterale di Contessa, fa scorrere il pallone in area di rigore e fa partire una bordata di destro imprendibile per Rinaldi. Gran gol da parte dell’attaccante degli emiliani. Intervento nettamente in ritardo da parte di Luciani su Barranca: ammonito il numero 16 ospite. Granata vicini al raddoppio. Lanini scatta sul filo del fuorigioco, entra in area dalla sinistra a tu per tu con Rinaldi, preferisce l’assist per Zamparo anziché il tiro ma Dutu allontana la minaccia di testa prima del colpo dell’attaccante con la porta sguarnita. I padroni di casa replicano al 20esimo. L’azione più pericolosa dell’Aquila con Mercati che viene servito da Achy, si gira e calcia da dentro l’area di rigore. Una deviazione favorisce Venturi, il quale si ritrova praticamente la palla tra le mani, bravo a non farsi ingannare ed andare contro tempo. Prima dell’intervallo il ritmo si abbassa ma le occasioni non mancano. Al 39esimo risulta determinante Luciani che, seppur in ritardo. riesce nell’intento di disturbare Barranca, bravo a scappare sul filo del fuorigioco e resistere alla carica, guadagnando solo un calcio d’angolo. Montevarchi vicino al pari. Reggiana completamente distratta in difesa e superata ad ogni lancio dalle retrovie. Barranca tocca per Gambale, il quale scavalca Venturi con un tocco morbido ma incredibilmente il portiere tocca quanto basta per togliere il pallone dalla disponibilità dell’attaccante che avrebbe solo dovuto spingerla in porta. Giallo, poco dopo, per Cigarini. A riposo sullo 0-1.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Modena e Reggiana sempre più sole!

VIDEO MONTEVARCHI REGGIANA: SINTESI SECONDO TEMPO

Subito fiammata del Montevarchi con Barranca che serve Gambale, largo sulla destra nella circostanza: il numero 9 sbaglia il cross che però fa correre un brivido a Venturi ma il pallone termina sull’esterno della rete. Poco dopo è Barranca ad andare al tiro. Sfortunato il numero 13, ancora una volta insidioso: entra in area da sinistra e calcia col destro in diagonale, pallone che termina di un soffio a lato. La Reggiana raddoppia al 49esimo. L’Aquila Montevarchi gioca, la squadra granata segna: pallone illuminante di Cigarini per Zamparo, partito sul filo del fuorigioco (tenuto in gioco probabilmente da Achy). Tocco sotto dell’attaccante a scavalcare Rinaldi ed è raddoppio per la squadra di Diana. Il tecnico effettua dunque un doppio cambio: escono Radrezza e Rosafio, entrano Neglia e Sciaudone. Anche i padroni di casa effettuano un doppio cambio. Abbandonano il campo Gambale e Mercati, entrano Doratiotto e Jallow. Reggiana di nuovo in avanti: buona giocata di Sciaudone che si smarca da tre avversari con una finta ma poi perde l’attimo buono per crossare, scivolando col piede d’appoggio. Rinaldi recupera il pallone e fa ripartire i suoi.

Al 60esimo arriva lo 0-3 e lo segna uno dei nuovi entrati. Tre uomini in azione ma il grosso lo fa Lanini che alza lo sguardo e vede la posizione regolare di Neglia, servito alla perfezione: sinistro sotto la traversa e palla che gonfia la rete. Chiude la partita la capolista all’ora di gioco. Altri due cambi operati da Diana: fuori Cremonesi e Cigarini, dentro Muroni e Chiesa. Appena entrato Muroni si va vedere con una conclusione dal limite: tiro debole e facile preda per il portiere. Poco dopo ci prova di testa Rossi con un inserimento dalle retrovie: Tuozzolo respinge ed allontana. Riecco Lanini. Grandissima prestazione del numero 94 che strappa ancora una volta sulla trequarti offensiva, vince il duello con Achy ma non con Rinaldi che respinge di pugno sul tiro in diagonale. Si aprono praterie per la Reggiana: Libutti scappa a destra e mette al centro per Lanini, preso però leggermente in contropiede nella circostanza. Altro cambio da Diana: dentro Scappini, fuori Zamparo. Per il Montevarchi dentro Carpani, fuori Mionic. E fuori anche Martinelli, dentro Intinacelli. Lanini pericoloso fisso. Ispiratissimo il numero 94 che senza guardare la porta, tenta un gol “alla Quagliarella” con stop e tiro dalla trequarti campo. Palla sopra la rete di Rinaldi, colto fuori dai pali. Non è sazia la squadra di Diana con Sciaudone che salta Achy e prova il destro dal limite ma Rinaldi mette in angolo. Dentro Boncompagni (classe 2004), fuori Lischi per i padroni di casa. Ammonito Doratiotto per un duro intervento su Neglia. Nei minuti di recupero arriva il gol della bandiera. Barranca approfitta di una disattenzione di Chiesa e batte Venturi dal dischetto del rigore, regalando un sorriso ai tifosi presenti sugli spalti. Finisce 1-3.



© RIPRODUZIONE RISERVATA