Video/ Montevarchi Vis Pesaro (0-0) highlights: parità ed equilibrio! (Serie C)

VIDEO MONTEVARCHI VIS PESARO (0-0): NULLA DI FATTO

Video Montevarchi Vis Pesaro che non regala emozioni particolari e gol. Le due squadre schierate in campo fin dal primo minuto non trovano trame offensive degne di nota e sono i cartellini gialli a fare da protagonista. Gialli nel primo tempo con Bertola al minuto 14 del Montevarchi; ben tre invece quelle della formazione in maglia rossa ospite con Zoia, Cannavò e Fedato rispettivamente al minuto 11′, 31′ e 42′. Primo tempo che finisce senza squilli particolari da parte di entrambe le due squadre.

DIRETTA/ Siena Lucchese (risultato finale 0-1): la decide Bruzzaniti!

Nel secondo tempo fin da subito due cambi per la squadra ospite che cerca forze fresche dalla panchina e pesca due pedine. Rossoni e Cusumano che lasciano il campo a Ghazoini e Valdifiori all’esordio con la nuova maglia che rimedia subito fin dall’inizio della sua gara il cartellino giallo dopo pochissimi minuti. Le occasioni non sono moltissime e la prima arriva soltanto dopo 56 minuti con Fedato, della Vis Pesaro, di testa di Fedato con la palla che si stampa sulla traversa e nega il vantaggio agli ospiti. Risponde il Montevarchi con Giordani solissimo in area piccola, che colpisce contro un super Farroni che con una grande parata si oppone e nega il gol del vantaggio.

DIRETTA/ Fiorenzuola Carrarese (risultato finale 2-0): vittoria importantissima!

VIDEO MONTEVARCHI VIS PESARO: IL TABELLINO

Aquila Montevarchi: Mazzini, Gennari (81′ Biagi), Bertola, Manè, Boccadamo, Amatucci (C), Nador, Giordani (89’Lischi), Saporiti, Barranca (89′ Italen), Jallow. (81′ Kernazo)

Vis Pesaro: Farroni, Zoia, Gavazzi (C), Rossoni, Cannavò, Egharevba, Bakayoko, Fedato (89′ Ngom), Aucelli, Cusumano (46′ Valdifiori), Di Paola.

Ammoniti: Bertola, Cannavò, Zoia, Fedato, Ghazoini, Aucelli, Valdifiori

VIDEO MONTEVARCHI VIS PESARO: GOL ED HIGHLIGHTS

LEGGI ANCHE:

Risultati Serie C, classifiche/ Il Crotone tiene botta, l'Avellino finisce ancora ko!

© RIPRODUZIONE RISERVATA