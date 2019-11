Video/ Monza Alessandria (2-0): highlights e gol. Rigoni e Armellino! (Serie C)

Allo Stadio Brianteo il Monza supera l’Alessandria con un netto 2 a 0. Come si vede nel video di Monza Alessandria, nel primo tempo, nonostante una buona partenza da parte dei padroni di casa, sono gli ospiti a rendersi maggiormente pericolosi tramite la traversa colpita al 27′ da Dossena, sul corner battuto da Chiarello, e l’incrocio dei pali centrato al 39′ da Cambiaso. Nel secondo tempo, però, i padroni di casa cambiano marcia e passano invantaggio intorno al 71′ grazie alla rete messa a segno da Rigoni, autore di un colpo di testa vincente sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Mosti. I piemontesi allenati dal tecnico Scazzola, incapaci di ripetere il buon rendimento mostrato nell’ultima parte della frazione precedente, faticano a reagire e subiscono anzi anche il gol del raddoppio definitivo di Armellino nel finale, precisamente all’85’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Santoro, della sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente D’Errico e Marchi da un lato, Cambiaso, Cleur ed Eusepi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sedicesimo turno di campionato permettono al Monza di salire a quota 39 nella classifica del girone A di Serie C, raggiungendo il +11 sul Renate secondo, mentre l’Alessandria non si muove, rimanendo ferma a quota 24 punti.

VIDEO MONZA ALESSANDRIA: IL TABELLINO

Monza-Alessandria 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 71′ Rigoni(M); 85′ Armellino(M).

MONZA (4-3-1-2) – Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci, Anastasio; Armellino, Rigoni, D’Errico; Mosti; Marchi, Gliozzi. A disp.: Sommariva, Del Frate, Galli, Fossati, Chiricò, Brighenti, Finotto, Marconi, Negro, Goffi, Di Munno. All.: Brocchi.

ALESSANDRIA (3-5-2) – Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso, Castellano, Suljic, Chiarello, Celia; Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Ponzio, Gilli, Akammadu, Sartore, Gerace, Gjura, Casarini, Pandolfi, Cleur, M’Hamsi. All.: Scazzola.

Arbitro: Alberto Santoro (Messina).

Ammoniti: 11′ D’Errico(M); 12′ Cambiaso(A); 38′ Marchi(M); 74′ Cleur(A); 88′ Eusepi(A).

