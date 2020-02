Video/ Monza Arezzo (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Brianteo

Nella 27^ giornata di Serie C, Monza e Arezzo si contendono la posta in palio grazie alle reti di Tassi e Brighenti. Ad inizio gara ottima chiusura di Ceccarelli su Brighenti. Padroni di casa che hanno iniziato con ritmi molto alti, toscani in difficoltà. Brighenti ci prova da fuori area, Pissardo risponde presente. Ci prova anche Lepore da fuori, parata facile di Pissardo. Il Monza ci sta provando molto da fuori area senza trovare ancora lo spunto vincente. Armellino prova il tiro a giro e per poco non trova un grandissimo gol. Arezzo che passa a sorpresa in vantaggio con Tassi. La sfera termina alla sinistra di Lamanna, davvero un bel gol. Arezzo ad un passo dal raddoppio, rischiano i brianzoli. Fossati sbaglia e per poco Belloni non trova il raddoppio. Gioè fallisce il colpo vincente da pochi passi, Monza in grande difficoltà. Rigore per il Monza. Caso trattiene Finotto in area, per l’arbitro non ci sono dubbi. Brighenti dal dischetto non sbaglia, pari dei brianzoli e prima frazione che termina in parità.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Finotto sfiora il vantaggio per i padroni di casa. Ancora Finotto protagonista, grande parata di Pissardo. Ancora Pissardo protagonista su Brighenti, il portiere dell’Arezzo si supera. Tiro di Più che per un soffio non inganna Lamanna, partita apertissima. Ci prova Gori, Lamanna blocca la sfera. Machin prova a servire Lepore che non aggancia. Ci prova anche Chiricò, risponde ancora Pissardo. Fossati imbuca per Lepore che calcia fuori. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONZA AREZZO, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA