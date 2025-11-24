Video Monza Cesena gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie B di oggi 23 novembre

VIDEO MONZA CESENA: LA CAPOLISTA TENTA LA FUGA!

Una sola squadra in campo nel primo tempo di Monza Cesena, con i padroni di casa che impongono fin da subito il loro gioco e non lasciano spazio invece ai bianconeri, se non qualche briciola come fisiologico che sia. Nonostante questo però il risultato è ben diverso da un rotondo 3-0. Il Monza chiude il primo tempo avanti grazie al gol di Obiang, bravo a inserirsi con i tempi giusti e a concretizzare l’azione che vale l’1-0. I brianzoli controllano a lungo il possesso approfittando delle difficoltà del Cesena nella prima costruzione: al 13’ Alvarez riceve un pallone regalato da Berti, ma Castagnetti rimedia con un intervento decisivo.

Video Modena Sudtirol (0-0)/ Gol e highlights: Adamonis evita il KO! (Serie B, 23 novembre 2025)

Un’altra grande chance arriva al 24’, quando Obiang trova Alvarez in area, ma l’uruguaiano calcia senza guardare e spreca. Il Cesena fatica molto nella gestione del pallone, soprattutto quando recupera nella propria metà campo, permettendo al Monza di riconquistarlo rapidamente. Le occasioni dei romagnoli sono sporadiche: la migliore è quella di Shpendi al 33’, un tiro debole che non impensierisce Thiam dopo una buona iniziativa sulla sinistra. Monza più ordinato e continuo, Cesena troppo impreciso. Ma nel secondo tempo le cose cambiano e anche in maniera importante.

Video Mantova Spezia (4-1)/ Gol e highlights: Possanzini vince la terza di fila (Serie B, 23 novembre 2025)

VIDEO MONZA CESENA, IL SECONDO TEMPO: ROMAGNOLI ALL’ATTACCO!

Il Monza porta a casa i tre punti grazie al gol di Obiang nel primo tempo e a una ripresa in cui il Cesena cresce molto ma senza trovare la rete. La squadra romagnola aumenta l’aggressività dopo l’ora di gioco e prova a ribaltare il ritmo con una serie di cambi: prima Bastoni e Adamo al 30’, poi Magni e Bertaccini al 33’, con quest’ultimo all’esordio assoluto in prima squadra. I nuovi ingressi danno slancio e al 36’ Adamo salta Birindelli con una grande giocata, serve Shpendi in area e l’attaccante calcia di prima intenzione trovando un riflesso straordinario di Thiam che mantiene il vantaggio brianzolo.

DIRETTA/ Monza Cesena (risultato finale 1-0): rete annullata Shpendi! (23 novembre 2025)

Il Cesena avrebbe anche trovato il pareggio al 25’, quando Shpendi insacca sul secondo palo dopo una bella azione manovrata, ma il VAR ravvisa in precedenza un fuorigioco di Olivieri e annulla tutto. I bianconeri continuano a spingere, ma faticano nella rifinitura e Monza resiste con ordine, nonostante qualche fallo di frustrazione come quello di Colombo, ammonito per intervento duro su Adamo. In un finale acceso, la difesa brianzola tiene e il Monza chiude vincendo 1-0.

VIDEO MONZA CESENA: GOL E HIGHLIGHTS