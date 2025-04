VIDEO MONZA COMO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo U-Power Stadium il Como ha la meglio in trasferta contro il Monza vincendo per 3 a 1. Nel primo tempo i Lariani non sorprendono i rivali di giornata in avvio su punizione con Nico Paz ed i brianzoli replicano spezzando l’equilibrio immediatamente al 5′ tramite il gol siglato da Mota, capitalizzando il suggerimento offertogli da Kyriakopoulos.

Formazioni Roma Juventus/ Quote: Ranieri senza Dybala, Tudor a trazione anteriore (Serie A, 6 aprile 2025)

Lo stesso Mota protesta con il suo allenatore ed i compagni verso l’11’ quando l’arbitro non concede un presunto calcio di rigore dopo un contrasto con Goldaniga e la compagine allenata da mister Fabregas perviene anzi al pareggio con la rete segnata da Ikoné, liberato da Diao intorno al 16′. Di nuovo Diao è quindi protagonista al 39′ firmando il gol del sorpasso su lancio di Caqueret al 29′ e nè Douvikas nè Ikoné aumentano poi il distacco.

Video Milan Fiorentina (2-2)/ Gol e highlights: beffa per la Viola! (Serie A)

Nel secondo tempo i buoni propositi degli uomini del tecnico Nesta, che si rendono pericolosi con Keita cogliendo la traversa a causa della parata di Butez il quale si dimostra attendo pure sul colpo di testa seguente di Mota, non rendono loro quanto sperato ed i biancoblu capitalizzano invece con Vojvoda per realizzare il gol del tris al 51′, anche in questo caso su passaggio vincente di Caqueret.

Nel finale è ancora Mota a suonare la carica per i suoi sebbene incappi nella parata di Butez al 62′ e Douvikas non cala il poker per i Voltiani tra il 71′ ed il 76′. Il successo esterno garantisce tre punti al Como che raggiunge in questo modo quota 33 nella classifica della Serie A stagione 2024/2025. Nulla da fare per il Monza, stabilmente a 15 punti in fondo alla graduatoria ed ormai sempre più vicino alla retrocessione.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Milan pareggia! Diretta gol live score (oggi 5 aprile 2025)

VIDEO MONZA COMO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS