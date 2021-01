Video/ Monza Cosenza (2-2) gol e highlights. Tremolada riacciuffa i brianzoli

Il Monza non riesce ad avvicinarsi alla testa della classifica grazie alla rimonta del Cosenza che costringe i brianzoli sul 2-2 tra le mura amiche dello U-Power Stadium. Il video con gli highlights e i gol della partita valevole per la diciottesima giornata di Serie B ci mostra come i padroni di casa approccino la gara nel modo giusto sbloccando piuttosto presto la contesa grazie a Barillà che a quanto pare ci ha preso gusto a buttarla dentro. Sulle ali dell’entusiasmo gli uomini di Brocchi battono il ferro finché è caldo con Barberis che sfiora il raddoppio su punizione, Falcone con una splendida parata tiene a galla i suoi ma al 26’ deve raccogliere il pallone in fondo alla rete per la seconda volta dopo essere stato trafitto da Gytkjaer – terzo centro in campionato per il centravanti danese. Match che non sembra aver più nulla da dire, invece a cinque minuti dall’intervallo ci pensa Paletta a riaprirlo con uno sfortunatissimo autogol nel tentativo di deviare in calcio d’angolo una punizione di Baez. Nella ripresa il tecnico dei silani, Occhiuzzi, si affida a Tremolada che bagna l’esordio con la sua nuova squadra firmando la rete del due pari approfittando di uno svarione di Bettella. Punti nell’orgoglio i giocatori del Monza tornano ad attaccare, Boateng segna ma è in fuorigioco, Zopolato Neves scalda i guantoni di Falcone, Dany Mota fa partire un interessantissimo tiro a giro che però non si abbassa in tempo. Nel recupero Kone, appena entrato, stende Colpani: un intervento al più punibile con l’ammonizione, non è dello stesso avviso l’arbitro Aureliano che gli sventola in faccia il cartellino rosso e lo spedisce in anticipo sotto la doccia. Con l’uomo in più la neopromossa si sbilancia troppo in avanti e a tempo praticamente scaduto si fa clamorosamente infilare in contropiede da Sciaudone, fermato solamente dall’uscita provvidenziale di Di Gregorio.

Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, Luca Tremolada ha deciso di voltare pagina e la sua nuova avventura con il Cosenza sembra essere cominciata nel migliore dei modi: “E’ stato un esordio più che positivo, a momenti la vincevamo. E’ da ottobre che non giocavo, sono stato tre mesi fuori rosa senza motivo e non è una bella cosa. I miei nuovi compagni mi hanno accolto benissimo e qui mi sono sentito subito a casa, il mister è una persona fantastica e ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato dopo il lungo periodo di inattività. Di sicuro c’è qualcosa da migliorare visto che ci siamo trovati sotto di due gol ma mi è piaciuto tanto come abbiamo reagito e rimontato nella ripresa, la squadra ha dimostrato di avere carattere e soprattutto tutte le carte in regola per salvarsi. Devo ancora ritrovare la forma migliore e il ritmo partita perché non ho i novanta minuti nelle gambe, fisicamente sto al 50% ma sono fiducioso per il futuro”.

MONZA-COSENZA 2-2 (2-1)

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Zopolato Neves, Paletta, Bettella, Donati (83’ Sampirisi); Barberis, Frattesi (58’ Armellino), Barillà (72’ D’Errico); Dany Mota, Gytkjaer (84’ Maric), Boateng (72’ Colpani). All. Cristian Brocchi.

COSENZA (3-4-3): Falcone; Legittimo, Idda, Ingrosso; Bittante, Sciaudone, Petrucci, Corsi (84’ Vera); Baez (84’ Sueva), Gliozzi (46’ Tremolada), Carretta (90’ Kone). All. Roberto Occhiuzzi.

ARBITRO: Gianluca Aureliano (Sez. di Bologna).

AMMONITI: 14’ Sciaudone (C), 44’ Petrucci (C), 77’ Donati (M).

ESPULSO: 90’+2’ Kone (C) per rosso diretto.

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 8’ Barillà (M), 26’ Gytkjaer (M), 40’ aut. Paletta (C), 67’ Tremolada (C).

