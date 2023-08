Video/ Monza Empoli (risultato 2-0) gol e highlights. Prima vittoria per Palladino (Serie A)

VIDEO MONZA EMPOLI (2-0): DECIDE COLPANI

La gara tra Monza ed Empoli inizia con Baldanzi subito ammonito per una palla persa in modo poco felice. Poco dopo, un’evidente trattenuta ai danni di Gagliardini viene giustamente punita dall’arbitro. Non molto tempo dopo, è il turno del Monza di vedere il suo primo giocatore ammonito: Aureliano estrae il cartellino giallo a causa di un fallo commesso da Izzo su Gyasi. Successivamente, l’Empoli riesce a rendersi pericoloso grazie a un’azione di Cancellieri. Ebuehi serve un passaggio nello spazio all’attaccante proveniente dalla Lazio, ma nonostante il suo controllo della palla e la conclusione diagonale, non riesce a trovare la porta.

Al 20′ si presenta un’ottima opportunità per Gagliardini: l’ex centrocampista dell’Inter scaglia un potente tiro con l’esterno destro che si stampa sulla parte alta della traversa. Nonostante il controllo del possesso del pallone da parte della squadra di Zanetti, la pressione dell’Empoli è costante. Ebuehi, non trovando compagni liberi, retrocede verso Perisan. Tuttavia, prima della fine del primo tempo, arriva il momento del Monza: Colpani segna un gol magnifico. Dimostra la sua abilità nel rientrare sul piede sinistro, eludendo la marcatura di Gyasi e scagliando un potente tiro sotto l’incrocio dei pali.

VIDEO MONZA EMPOLI: IL SECONDO TEMPO

Durante l’intervallo, Cancellieri dell’Empoli rimane negli spogliatoi, lasciando il posto a Fazzini. All’inizio del secondo tempo, al 4′, Di Gregorio si fa notare con un grande intervento, negando il pareggio all’Empoli grazie a una potente conclusione di Marin. Tuttavia, al settimo minuto, è il Monza a raddoppiare: Ciurria fornisce un cross preciso dalla fascia sinistra, e Colpani si inserisce tra la difesa azzurra segnando di testa, realizzando così la sua seconda rete personale. L’Empoli mette tutto in gioco fino all’ultimo istante per cercare di riaprire la partita. Al trentaduesimo minuto, Haas scaglia un potente destro che sembra destinato a segnare, ma Di Gregorio compie un eccezionale riflesso. La risposta del Monza arriva poco dopo: al quarantaduesimo minuto, Ciurria alza la testa e crossa per Vignato, il quale anticipa la difesa azzurra ma manda il tiro fuori bersaglio. Nel finale, al novantesimo minuto, la difesa del Monza si distrae e Piccoli spreca un’occasione d’oro, colpendo appena fuori dal bersaglio. C’è ancora una chance per Cambiaghi, ma il risultato rimane invariato. La squadra di Palladino si assicura così i primi tre punti della stagione.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Palladino soddisfatto della prima vittoria stagionale del Monza: “Grande prestazione sia di squadra che dei singoli. Lottare e dare tutto è la nostra prerogativa. L’abbiamo preparata bene vincendola con determinazione anche se l’Empoli è riuscito a metterci in difficoltà creando occasioni pericolose. Siamo soddisfatti, mi interessava vedere lo spirito giusto e dare intensità alla partita. Cerco di mettere in campo la squadra nel miglior modo possibile in base a ciò che vedo durante la settimana. Ciurria è un giocatore molto duttile che può giocare in qualsiasi posizione e ci dà tante soluzioni“.

Zanetti si rammarica delle chance fallite dall’Empoli: “Non siamo al top in nessun parametro, cerchiamo di migliorare sempre. Pensavamo di essere più pronti, normale vedere tutto nero quando si parte male ma questa squadra ha tutto per arrivare all’obiettivo se alziamo i giri, a partire da me, perché la Serie A non aspetta nessuno. Abbiamo subito in continuazione i loro cambi di gioco, non siamo riusciti a scalare velocemente e siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto meglio ma il secondo gol preso subito ha reso tutto più difficile“.

