Video/ Monza Entella (5-0): highlights e gol. I brianzoli danno spettacolo (Serie B)

Si è fatto desiderare un po’ troppo in questa prima parte di stagione ma adesso il Monza carbura a pieno regime: dopo la vittoria esterna in casa del Venezia, su uno dei campi più ostici della Serie B, i brianzoli travolgono la Virtus Entella con un 5-0 che non ammette repliche. Del resto il video con gli highlights e i gol è fin troppo esplicito, al Brianteo (che ha assunto la denominazione commerciale di U-Power Stadium) i padroni di casa hanno dato vita per novanta minuti a un autentico monologo, occupando stabilmente la metà campo avversaria dal primo all’ultimo giro di lancette. Si capisce presto che aria tira e le impressioni vengono confermate quando Boateng scavalca Russo con un colpo di testa, palla in rete e tutti ad abbracciare (in barba alle norme di distanziamento) il numero 7 che poco dopo concederà il bis, sempre sugli sviluppi di un calcio da fermo. La compagine ligure continua a prendere troppi gol su palla inattiva, e in generale visto che ha la peggior difesa della categoria. Prima dell’intervallo Gytkjaer potrebbe dare il colpo di grazia agli uomini di Vivarini ma il portiere cresciuto nelle giovanili del Sassuolo tiene a galla i suoi con un intervento strepitoso a praticamente un palmo di naso dal centravanti danese. Nella ripresa il copione non cambia, è sempre il Monza a fare il bello e il cattivo tempo: Dany Mota Carvalho rifila un dispiacere ai suoi ex-compagni di squadra e in segno di rispetto contiene l’esultanza dopo aver firmato la rete del tris. Nel finale sale in cattedra Sampirisi: entrato al posto di Augusto quando mancano dieci minuti al novantesimo, il difensore trova comunque il modo di siglare una doppietta e arrotondare ulteriormente il punteggio. Una punizione fin troppo severa per l’Entella ma la classifica parla chiaro: ultimo posto con appena 5 punti raccolti nelle prime 12 giornate e zero vittorie, tutte le altre almeno una volta sono riuscite a gioire, a Chiavari sono tutti molto preoccupati per come stanno andando le cose. Nessuno si aspettava di lottare per la Serie A, ma nemmeno di patire così tanto. Dall’altra parte, Berlusconi e Galliani possono essere soddisfatti: la strada intrapresa è quella giusta e quando Brocchi avrà a disposizione anche Balotelli i tifosi saranno autorizzati a sognare in grande. Le aspettative sono davvero alte, come dimostrano le parole di Kevin Prince Boateng ai microfoni di DAZN: “Avevo male alla caviglia ma sono riuscito a recuperare in tempo e a dare il mio contributo. Partita perfetta? Direi di no, c’è ancora qualcosa da migliorare, mi è piaciuto comunque l’atteggiamento. Sempre aggressivi, cattivi e determinati, se giochiamo sempre così possiamo andare molto lontano. Con il nuovo modulo il mister ha trovato il bandolo della matassa, non è un caso che siano arrivate due vittorie da quando abbiamo cambiato assetto tattico. La pressione c’è, inutile negarlo, ma non vogliamo tirarci indietro. Balotelli ha bisogno di tempo per trovare la condizione, lui crede fortemente in questo progetto e non vede l’ora di fare la sua parte”.

VIDEO MONZA ENTELLA 5-0, IL TABELLINO

MONZA-ENTELLA 5-0 (2-0)

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Augusto (80’ Sampirisi), Bellusci, Bettella, Donati (84’ Lepore); Barillà (80’ Colpani), Fossati, Armellino; Dany Mota (80’ Maric), Gytkjaer, Boateng (68’ Frattesi). All. Cristian Brocchi.

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Costa (84’ Pavic), Chiosa, Pellizzer, Coppolaro (60’ Crimi); Koutsoupias (76’ Mancosu), Paolucci, Settembrini (60’ Toscano); Brunori, De Luca, Schenetti (60’ Cardoselli). All. Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Francesco Meraviglia (sez. di Pistoia).

AMMONITI: 49’ Pellizzer (E), 56’ Bellusci (M), 72’ Koutsoupias (E), 79’ Chiosa (E).



RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.



MARCATORI: 10’ e 28’ Boateng (M), 73’ Dany Mota (M), 82’ e 90’ Sampirisi (M).

