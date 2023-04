Video/ Monza Fiorentina (3-2) gol e highlights: Pessina affossa la Viola

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA FIORENTINA: INIZIO DA BRIVIDI PER I BRIANZOLI!

Andiamo a vedere i video gol e highlights di Monza e Fiorentina. Grande prova atletica dell’attaccante esterno Kouame che con un colpo da fuori aerea brucia Di Gregorio che non può fare nulla per evitare la rete del momentaneo vantaggio viola. Fino al momento del gol e nei minuti successivi la Fiorentina produce molto possesso palla che però è fortemente caratterizzato da dei passaggi lenti con un ritmo non molto alto. Questo però non impedisce alla Viola di trovare anche il secondo rete grazie all’imbucata di Ikone che trova Saponara completamente libero dentro l‘area di rigore davanti al portiere. Il centrocampista trova facilmente l’angolo opposto a Di Gregorio e trova il secondo vantaggio della Fiorentina.

Termina il primo tempo di Monza Fiorentina, gara che ha visto negli ultimi minuti uno scivolone da parte della formazione di Vincenzo Italiano, questo è potuto succedere grazie ad una grandiosa giocata di Caprari che riesce ad entrare in area lasciando sul posto Quarta, con un colpo sotto la palla riesce a superare anche Dodo che era arrivato in supporto. Al momento del tiro poi Caprari prende i piedi di Biraghi che la lega designerà come suo autogoal. Il Monza dopo aver accorciato le distanze riesce ad attaccare con fiducia sopratutto con la tattica del contropiede, un’ottima strategia quando davanti si ha una squadra molto tecnica piena di palleggiatori che non sono veloci nel tornare a difendere una volta persa palla. Da questo nasce anche il pareggio della squadra di casa grazie alla rete segnata da Mota, che si lascia ingolosire dal lancio olimpico di Di Gregorio.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Si ricomincia con il secondo tempo di Monza Fiorentina, gara che si apre con un assedio della squadra di casa che riesce a rendersi pericolosa sopratutto sulla fascia destra dove Ciurria ha messo spesso e volentieri cross invitanti in mezzo all’area di rigore della Fiorentina. Proprio da uno di questi cross arriva l’azione che porterà al rigore per il Monza: Mota raccoglie il cross di Ciurria, e mentre è in area si fa atterrare da Ambrabat. Calcio di rigore battuto dal capitano del Monza Pessina, che calcia centrale battendo agilmente Terracciano. La Fiorentina nonostante continui a offrire un calcio molto lento riesce ad arrivare negli ultimi trenta metri dove però la difesa del Monza non concede praticamente nessun turo pulito ai giocatori viola. La situazione potrebbe complicarsi se Italiano non dovesse schierare giocatori che sappiano saltare l’uomo, contro queste difese è fondamentale attaccare con la palla al piede.

Termina la diretta di Monza Fiorentina, gara che si è chiusa con degli errori grossolani sia da una parte che dall’altra. Incominciando dalla Fiorentina che rischia di concedere il secondo rigore di fila al Monza per colpa di Castrovilli che da una spinta piuttosto plateale a Colpani nell’area di rigore viola. L’arbitro però non se la sente di fischiare il rigore e potrebbe essere un errore in quella che è stata una partita molto ben diretta. Il Monza invece non riesce a chiuderla dopo un lancio in profondità sul neo-entrato Petagna che a tu per tu con il portiere si fa rimontare però da un difensore della Fiorentina al momento del tiro, errore da matita rossa per quello che sarebbe potuto essere il gol che avrebbe chiuso direttamente i giochi in quel di Monza.

VIDEO GOL MONZA FIORENTINA, IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (42’st Marlon), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina (23’st Machin), Rovella, Carlos Augusto; Colpani (23’st Donati), Caprari (32’st Petagna); Dany Mota (42’st Valoti). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Gytkjaer, Franco Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, D’Alessandro, Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò (35’st Terzic), Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat (26’st Duncan), Mandragora (26’st Jovic); Kouamé, Barak (15’st Castrovilli), Saponara (15’st Sottil); Cabral. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Jovic, Ikoné, Ranieri, Nico Gonzalez, Bianco, Kayode, Igor. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Reti: 8’pt Kouame (F), 13’pt Saponara (F), 26’aut. Biraghi (M), 43’st Dany Mota (M), 15’st rig. Pessina (M)

Ammoniti: Carlos Augusto (M), Barak (F), Milenkovic (F), Amrabat (F), Izzo (M), Rovella (M)

