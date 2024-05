Video/ Monza Frosinone (0-1) gol e highlights: blitz salvezza col gol di Cheddira! (Serie A, 19 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA FROSINONE (0-1): LA PARTITA

Basta un gol per decidere il match tra Monza e Frosinone: lo 0-1 firmato da Cheddira allo “U-Power Stadium” vale tre punti fondamentali nella corsa-salvezza della squadra di Eusebio Di Francesco e consegna un commiato dolce-amaro dal proprio pubblico per Raffaele Palladino e i suoi in questo campionato. Si decide tutto nei primi minuti di gara, con una chance brianzola sulla testa di Djuric e la rete dell’attaccante di origini marocchine sul bel cross di Harroui (9′). Anzi al 26′ quest’ultimo ha pure la palla del raddoppio ma Sorrentino sventa la minaccia: prima dell’intervallo i biancorossi meriterebbero il pari ma il colpo di testa di Colpani, imbeccato da Mota, coglie il palo che salva così Cerofolini.

Diretta/ Monza Frosinone (risultato finale 0-1): gol Cheddira, salvezza più vicina! (Serie A, 19 maggio 2024)

Stesso leitmotiv nella ripresa: i padroni di casa tengono il pallino del gioco ma non pungono, i gialloblù vanno in ripartenza (Cheddira al 54′ sbaglia però al tiro). Il secondo legno del pomeriggio è di Soulé al 63′ e solo nel finale, grazie ai cambi con cui Palladino ridisegna i lombardi, arrivano dei pericoli: all’81’ Carboni calcia fuori dopo una bella azione poi, evitato il raddoppio di Soulé, nel recupero Caprari ha la palla dell’1-1 ma evita la beffa a Cerofolini tirando fuori. Il Frosinone sale così a quota 35 e, con due lunghezze sull’Empoli terz’ultimo, fa un bel balzo salvezza in attesa degli ultimi 90 minuti del torneo; chiude con un KO il Monza la stagione tra le mura amiche e resta a 45 punti a metà classifica.

Diretta/ Frosinone Juventus Primavera (risultato finale 0-0): un pareggio anonimo! (18 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA FROSINONE (0-1): IL TABELLINO

MONZA: Sorrentino; Birindelli (dal 34′ st Pedro Pereira), Izzo (dal 1′ st D’Ambrosio), Pablo Marì, Kyriakopoulos (dal 1′ st Zerbin), Bondo (dal 1′ st Carboni), Gagliardini, Colpani, Pessina, Mota (dal 21′ st Caprari), Djuric. A disposizione: Mazza, Gori, Donati, Caldirola, Akpa Akpro, Ferraris, Vignato, Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino.

FROSINONE: Cerofolini, Lirola, Romagnoli, Okoli, Zortea, Barrenechea (dal 41′ st Reinier), Brescianini, Valeri, Soulé dal 46′ st Baez), Harroui (dal 27′ st Gelli), Cheddira (dal 41′ st Cuni). A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Monterisi, Bonifazi, Lusuardi, Mazzitelli, Garritano, Ibrahimovic, Kaio Jorge, Ghedjemis. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

DIRETTA/ Monza Lecce Primavera (risultato finale 1-5): bella cinquina pugliese! (oggi 17 maggio 2024)

Ammoniti: Bondo (M), Soulé (F), Gelli (F).

Reti: 9′ Cheddira (F).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA FROSINONE













© RIPRODUZIONE RISERVATA